Intel aikoo uusilla piireillään valloittaa tukiasemat

Intel on yllättänyt monet esittelemällä koko joukon 5G-verkkojen eri osiin räätälöityjä piirejä sekä core- että radioverkkoon. Yksi uutuuksista on maailman ensimmäinen 5G-tukiasemiin tarkoitettu x86-prosessori. Intelin vahva ulostulo on mielenkiintoinen myös Nokian kannalta.

Nokia on kipuillut oman ASIC-piirinsä eli Reefsharkin kanssa, jonka myöhästymisen on sanottu olevan yksi keskeisistä syistä, jonka takia Nokia on teknisesti kilpailijoitaan jäljessä. Nyt Intelin mukaan niin Nokia, Ericsson kuin ZTE ovat jo suunnittelemassa uuteen Atom P5900-piiriin – koodinimeltään Snow Ridge – perustuvia tuotteita. Kyse on 24 ytimen prosessorista, joka operoi 2,2 gigahertsin kellotaajuudella.

Huomattavaa on se, että P5900-piiri valmistetaan 10 nanometrin prosessissa, mitä Intelille on ollut suuria vaikeuksia saada laajasti PC-prosessoriensa tuotantoon.

Nokian mukaan Reefshark-prosessorien osuus sen 5G-laitteissa oli viime vuoden lopulla noin 10 prosenttia. Muut laitteet perustuvat Intelin FPGA-piireihin, joka on ratkaisuna joustava – ohjelmoitavuutensa takia – mutta toisaalta kallis ja paljon tehoa kuluttava. Intel esitteli nyt myös ensimmäisen ASIC-tyyppisen piirinsä 5G-verkkoihin. Diamond Mesa -koodinimellä kehitetty Arm-pohjainen piiri on aika suoraan Reefsharkin kilpailija, vaikka Nokian piiriä voidaankin pitää täysiverisenä ASIC-toteutuksena.

Intelin kaikista uusista 5G-piireistä voi lukea enemmän täällä.