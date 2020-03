Onko iPhonen grafiikka tehokkaampaa kuin läppärissä?

Suomalainen Basemark on esitellyt uuden version laitteiden grafiikkaprosessoinnin suorituskykyä mittaavasta benchmark-työkalustaan. Basemark GPU mahdollistaa nyt ensimmäistä kertaa erilaisten laitteiden vertaamisen tehotyöasemista pieniin sulautettuihin laitteisiin.

Basemark GPU:sta on olemassa useita eri versioita. Kuluttajille on tarjolla ilmaisversio, jolla voi mitata älypuhelimensa tai läppärinsä grafiikan suorituskyvyn. Medialle yritys tarjoaa monipuolisempaa työkalua, jolla voi tehdä esimerkiksi laitevertailuja. Laitevalmistajien ja prosessorikehittäjien käyttöön on sitten oma, kaikilla ominaisuuksilla varustettu versio.

Basemark sanoo kehittäneensä uutta työkalua yhdessä prosessorien valmistajien ja johtavien kulutuselektroniikan yritysten kanssa. Basemark GPU tukee nyt Androidia, iOS:ää, Linuxia, MacOS:ää ja Windowsia. Grafiikassa tuetaan DirectX 12-, Metal 2-, OpenGL 4.5-, OpenGL ES 3.1- ja Vulkan 1.0 -rajapintoja.

Työkalussa on kolme eri moodia: tehotyöasemille omansa, läppäreille ja premium-älypuhelimille omansa sekä yksinkertaisin moodi peruspuhelimille ja sulautetuille laitteille.

Basemark GPU on lisensoitavissa heti. Lisätietoja löytyy täältä.