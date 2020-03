Nokia kertoi viime viikolla sopineensa ReefShark-piirien kehityksestä piilaaksolaisen Marvellin kanssa. Nyt Marvell on esitellyt lähetin-vastaanottimen, joka ensimmäisenä markkinoille kykenee prosessoimaan kahta 400GbE-datalinkkiä samanaikaisesti.

Koronavirusepidemia vähentää matkustusta ja sen takia perutaan tai siirretään tapahtumia, ja lista kasvaa koko ajan. Erään arvion mukaan epidemia on aiheuttanut pelkästään teknologiamessujen järjestäjille jo yli miljardin dollarin tappiot.

Kansallisen tiedeakatemian julkaisemassa tutkimuksessa newyorkilaisen Rensselaerin polyteknisen korkeakoulun ammattikorkeakoulun tutkijat osoittavat, kuinka kalium-pohjaisessa akussa voidaan välttää tunnettu dendriittien kasvusta aiheutuva ongelma. Tämän ansiosta kalium voisi korvata litiumin ja mahdollistaa selvästi edullisemmat akkuratkaisut.

Virolainen MeetFrank kerää työnhakusovelluksensa avulla anonyymisti statistiikkaa työpaikoista, palkoista ja paikkojen ja hakijoiden kohtaamisesta. Tilastojen perusteella on selvää, että Suomi – ja koko Eurooppa – kärsii edelleen pahenevasta koodaripulasta.

Operaattorit myyvät nyt uusia 5G-liittymiä täyttä häkää, koska kyse on jätti-investoinnista, jonka täytyy tuottaa. Liittymiä myydään datanopeudella ja huippulyhyellä viiveellä, mutta voiko lupaus toteutua Suomessa ja jos, niin millä edellytyksillä?

Koronavirus on tuonut mukanaan mittavan määrän erilaisia sähköpostihuijauksia ja muita tietoturvahyökkäyksiä ympäri maailman. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön, WHO:n, nimissä on lähetetty sähköposteja, jossa huijataan käyttäjiä lataamaan tai avaamaan haitallisia liitetiedostoja. Lisäksi yrityksille on lähetetty vääriä laskuja tilatuista hengityssuojista ja muista koronaan liittyvistä tarvikkeista.

Oululainen Haltian tunnetaan Thingsee-alustastaan, jolla on mahdollista toteuttaa helppo IoT-yhteys vaikkapa WC:n kuivauspyyheautomaattiin. Nyt yhtiö on saanut valmiiksi 9miljoonan euron rahoituskierroksen. Toimitusjohtaja Pasi Leipälän mukaan rahaa käytetään esimerkiksi Thingseen viemiseen kansainvälisille markkinoille.

Puettava elektroniikka alkaa olla harrastuspiireissä jo useimpien käytössä, mutta kuinka tarkasti esimerkiksi aktiivisuusrannekkeet mittaavat erilaisia fysiologisia suureita? Sveitsiläinen Leman Micro Devices väittää, että sen uudella anturilla päästän lääketieteellisen mittaamisen tarkkuuteen.

Ethernet tarjoaa loistavan mahdollisuuden miettiä uusiksi ajoneuvon sähköistä arkkitehtuuria. Se on suunniteltu autoteollisuuden tiukat vaatimukset huomioon ottaen, samalla kun tuo riittävän kaistan ja riittävän lyhyen viiveen kriittisille datapaketeille. Toshiba Electronicsin TC9562 tarjoaa kehittäjille piiratkaisun, jolla he voivat hyödyntää Ethernetiä optimaalisesti riippumatta siitä, onko kyseessä erittäin monimutkainen elektroninen ohjausyksikkö vai yksinkertaisempi sovellus.

Applen Macbook on ollut melkoisissa imago-ongelmissa viime vuosina. Perhosnäppäimistö on hajoillut ja laitteen päivittäminen on ollut luvalla sanoen heikkoa. Nyt luvassa on kuitenkin uusi, pienempi MacBook Pro, jonka 14-tuumainen ruutu perustuu miniledeihin. Mutta mikä ihme on miniledinäyttö?