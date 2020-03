Autonavain muuttuu biteiksi

NXP on julkistanut autoteollisuuden digitaalisen avainratkaisun, joka antaa älypuhelimien, avaimenperien ja muiden mobiililaitteiden tallentaa, todentaa ja jakaa autojen digitaalisia avaimia turvallisesti. Digiavain mahdollistaa esimerkiksi autojen jakamisen ja erilaisten ajo-oikeuksien myöntämisen eri käyttäjille.

Ratkaisu koostuu NXP:n NFC-piirisarjoista ja Secure Element -tekniikasta, sekä uudesta autoelektroniikkaan kvalifioidusta Secure Element -turvalohkosta. Niiden avulla auton lukitus voidaan avata ja auto käynnistää NFC-yhteensopivalla älypuhelimella, näppäimistöllä tai NFC-älykortilla, jossa on digitaalinen avain.

Ratkaisun turvaelementti huolehtii päästä-päähän -salausksesta sekä mobiililaitteessa että autossa. NFC-tekniikalla mobiililaite varmistaa käyttäjän ja käynnistää halutun toiminnon, vaikka laitteen akku olisi alhaisen varauksen tilassa.

Samaa turva-alustaa voidaan käyttää myös tulevassa handsfree-yhteydessä, joka määritellään CCC:n (Car Connectivity Consortium) 3-standardissa. NXP tulee yhdistämään autojen digiavainratkaisuunsa myös Bluetooth-linkin ja jokin aika sitten lanseeratun UWB-yhteyden, jonka avulla voidaan käyttäjän sijainti varmistaa täysin tietoturvallisesti.

Ultralaajakaistaisen UWB-linkin avulla voidaan esimerkiksi tehokkaasti estää autovarkaudet. Jos auto tietää tarkkaan, missä avaimesi on ja linkki on suojattu ja salattu erittäin vakaasti, autonavaimen langatonta signaalia on mahdotonta siepata. Käytännössä avaimen kloonaaminen ei onnistu.

UWB-tekniikkaa kehitetään viime syksynä perustetussa FiRa-konsortiossa. Nimi FiRa tulee sanoista Fine Ranging eli tarkka paikannus tai sijoitus. Tekniikka käyttää lyhyitä, 2 nanosekunnin pulsseja 6-9 gigahertsin alueella ja laskee signaalin takaisinheijastumisen perusteella suuntaa ja etäisyyttä, eli paikkaa.