Elisa ajaa 3G:n alas jo kolmen vuoden kuluttua

Elisa ilmoittaa ensimmäisenä operaattorina ajavansa 3G-verkon toiminnan alas jo vuoden 2023 jälkeen. Operaattorin mukaan 3G:n käyttö on hyvin vähäistä ja sen takia verkon käytössä olevat taajuudet vapautetaan 4G-verkon käyttöön.

Muutos ei edellytä puhelinten vaihtoa ja muista laitteista vain aniharvat, kuten vanhat riistakamerat ja yli 10 vuotta vanhat tabletit, toimivat ainoastaan 3G-verkossa. Myös joissain yritysasiakasratkaisuissa, kuten osassa maksupäätteitä, käytetään 3G-verkkoa.

Elisa on päättänyt keskittyä ensisijaisesti 4G- ja 5G-verkkojensa kehittämiseen, laajentamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen. - Mobiilidatan käytössä olemme maailman kärkeä ja datamäärät vain jatkavat kasvamistaan. On selvää, että meidän on siirrettävä kapasiteettia moderneihin verkkoihin ja vastattava näin asiakkaidemme tarpeisiin, sanoo Elisan verkkopalveluista vastaava johtaja Sami Rajamäki.

Vuoden 2023 jälkeen ne asiakkaat, joilla on käytössään esimerkiksi 3G:tä tukeva puhelinlaite, siirtyvät käyttämään automaattisesti 2G-verkkoa. 2G-verkon toiminta jatkuu ennallaan. Laitteiden ikääntymisen myötä niiden uusiminen tulee asiakkailla joka tapauksessa todennäköisesti ajankohtaiseksi jo ennen pitkän siirtymäajan päättymistä.

Yritysasiakkaiden osalta 3G-verkosta luopuminen ei pitkän siirtymäajan vuoksi tuo merkittäviä vaikutuksia 3G-verkkoa käyttävien laitteiden, kuten maksupäätteiden käytölle.

- Uudempaa mobiiliteknologiaa hyödyntävät palvelut ja ratkaisut ovat asiakkaan kannalta aina laadukkaampia ja toimintavarmempia, joten 3G:stä siirtyminen kohti 4G- ja 5G-ratkaisuja on kaikin puolin myönteinen, sanoo Elisan Yritysasiakkaat-yksikön Viestintäpalvelut-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jorma Niemelä.