Kajaanissa ledivaloputkia valmistava Valtavalo Oy on kasvattanut liikevaihtoaan koko elinkaarensa eli 10 tilikautta peräjälkeen. Mielenkiintoiseksi yhtiön tarinan tekee se, että alkujaan tuontitoimintaa harjoittanut yritys elää tänä päivänä voimakkaasti viennistä. - Olemme hyvässä kasvuvauhdissa, joten tulevaisuus näyttää edelleen sangen valoisalta. yhtiön toimitusjohtajana vuoden alusta aloittanut Tuukka Prykäri.

Koronavirus on saanut koko maailman sekaisin ja sekaannusta yrittävät hyödyntää myös verkkorikolliset. Kyberturvayhtiö Proofpointin mukaan koronavirusta jollakin tavalla hyödyntävät sähköpostihuijaukset ovat lisääntyneet dramaattisesti viime aikoina. Eniten on huijauksia, jotka perustuvat salaliittoteorioihin parannuskeinoista tai jotka hyödyntävät tunnettuja tietokanavia käyttäjien petkuttamiseen.

Dell Technologies on julkaissut joka toinen vuosi koostettavan Global Data Protection Index 2020 Snapshot -tutkimuksensa. Tuhannen 15 maasta olevan IT-päättäjän mielipiteitä kartoittanut tutkimus paljastaa mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi sen, että yrityksillä on keskimäärin 13,53 petatavua dataa, jonka suojaamisessa on monenlaisia puutteita.

Microchip on esitellyt joukon sulautettuja kehitysratkaisuja IoT-laitteiden nopeaan prototypointiin. Yhtiö tarjoaa avaimet käteen -tyyppistä pilviyhteyttä kaikille mikro-ohjaimilleen. Yhteys voi olla mihin tahansa pilveen wifi-, Bluetooth- tai mobiiliverkkojen IoT-tekniikoilla.

Check Point Softwaren tutkimusosasto kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että hyökkäykset Mirai-bottiverkolle alttiisiin haavoittuvuuksiin lisääntyivät helmikuussa huomattavasti. Tutkijat varoittavat organisaatioita myös Emotetista, joka oli kuukauden toiseksi käytetyin haittaohjelma ja tällä hetkellä yleisin bottiverkko.

USB-C on liitäntä, joka mahdollistaa monimuotoisen datan ja eri tehotasojen syöttämisen yhtaikaa saman liittimen kautta. Kattavat järjestelmäominaisuudet voidaan helposti toteuttaa hyödyntämällä SmartHub-rakennetta, ja perustason lataussovellukset voidaan hoitaa yksinkertaisilla porttiohjaimilla.

Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Suomen Robotiikka- ja tiedekasvatus ry ilmoittavat peruvansa Suomen viranomaisten ja asiantuntijoiden tilannearvioiden johdosta huomenna perjantaina 13.3.2020 Myyrmäen kampukselle suunnitellun First Lego League SM -kisan.

Operaattori tunnistaa älypuhelimen käyttäjän SIM-kortin avulla, mikä on oikeastaan aika vanhanaikainen ratkaisu. Tunnistautuminen ja laskutus voitaisiin hoitaa myös puhelimen pirikortille juotettavalla piirillä, mutta eSIM on tähän asti edennyt ehkäpä yllättävänkin hitaasti.

37 prosenttia mobiilioperaattoreista ilmoittaa aloittavansa toisen polven 5G-verkkojen eli ns. SA-verkkojen (standalone) käyttöönoton seuraavien kahden vuoden aikana. Enean toteuttaman tutkimuksen 27 prosenttia operaattoreista ottaa 5G SA: n käyttöön 12-18 kuukauden kuluessa ja vielä 10 prosenttia 24 kuukauden kuluessa.

5G:n ja datamäärän eksponentiaalisen kasvun takia verkon solmujen ja datakeskusten täytyy pystyä prosessoimaan yhä enemmän dataa. FPGA-piireistään tunnettu Xilinx on nyt esitellyt Versal-sarjaansa uutuuden, joka lupaa vastata kovimpiinkin vaatimuksiin.