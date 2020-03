Nokia lanseerasi kesällä 2018 oman globaalin IoT-palvelualustansa. WING-verkossa dataa on mahdollista siirrellä globaalisti 30 alueellisen palvelukeskuksen avulla. Nyt WING laajenee tukemaan myös 5G-yhteyksiä. Nokian WING -liiketoiminnan johtaja Ankur Bhanin (kuvassa) mukaan WING on erityisesti globaalien asiakkaiden IoT-ratkaisu.

Apple on tänä vuonna julkistamassa uusia iPhone 12 -puhelimia ja tuttuun tapaan yhtiö myös päivittää puhelimiensa sovellusprosessorit. Researchsnipers-sivusto kertoo nyt, että tulevasta A14-piiristä on tulossa markkinoiden ensimmäinen yli kolmen gigahertsin kellotaajuuteen kiihdytetty Arm-prosessori.

The Huawei Mate 30 Pro is a stunning smartphone that has received attention primarily because it does not support Google's mobile services, the GMS framework. But can the user survive with it? What do you have to give up if you want to use all those most popular mobile apps?

Huawei Mate 30 Pro on raudaltaan upea älypuhelin, joka on saanut huomiota ennen kaikkea siitä, ettei se tue Googlen mobiilipalveluita eli GMS-kehystä. Mutta voiko laitteella tulla toimeen? Mistä joutuu luopumaan, jos haluaisi käyttää niitä kaikkein suosituimpia mobiilisovelluksia?

Aiheuttaako 5G-säteily terveysriskien kohoamisen? Ionisoimattoman säteilyn tutkimustiedon jakamiseen keskittynyt ICNIRP-komitea (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) on saanut valmiiksi 7-vuotisen tutkimuksen, jonka tulokset ovat yksiselitteisiä. 5G ei lisää ihmiselle aiheutuvia terveysriskejä.

Uusimmat 802.11ax-standardiin perustuvat WiFi 6 -laitteet ovat vasta ehtineet markkinoilla, kun luvassa on jo tämän tekniikan evoluutio. Wireless Broadband Association on jo esitellyt ensimmäiset WiFi 6E -kokeilulaitteet. Wifin laajentaminen vapaille taajuuksille 6 gigahertsissä tuo ison hyppäyksen datanopeuksiin.

Huawein älypuhelinten suorituskyky perustuu pitkälti yhtiön itse kehittämiin Arm-piireihin. Tällä hetkellä tehokkain Kirin 990 -prosessori löytyy esimerkiksi Mate 30 Pro -mallista. Ensi syksynä Huawein puolijohdepuoli eli HiSilicon on tuomassa piirille seuraajaa ja suorituskyky on ennakkotietoja mukaan hyppäämässä taas ison loikan eteenpäin.

Nexperia eli NXP Semicondutrosin entinen vakiokomponenttien ryhmä toimittaa ensimmäisen ESD-suojalaitteen USB4-kaapeleille. TrEOS-diodit vastaavat uuden nopeamman väylän kiristyviin tarpeisiin. Niissä on alhainen puristus, pieni kapasitanssi, pieni vuoto ja ne ovat erittäin kestäviä.

Tanskalainen Danfoss on hyvä esimerkki yrityksestä, joka valmistaa suuria määriä räätälöityjä tuotteita. Eri tuotantojärjestelmien täytyisi taipua nopeasti muutoksiin. Tässä avuksi tulee Siemens Digital Industriesin OpCenter. – Sen avulla voidaan hallita koko tuotantoa, kehuu Siemens DIS:n Pohjoismaiden vetäjä Mats Friberg.

Kajaanissa ledivaloputkia valmistava Valtavalo Oy on kasvattanut liikevaihtoaan koko elinkaarensa eli 10 tilikautta peräjälkeen. Mielenkiintoiseksi yhtiön tarinan tekee se, että alkujaan tuontitoimintaa harjoittanut yritys elää tänä päivänä voimakkaasti viennistä. - Olemme hyvässä kasvuvauhdissa, joten tulevaisuus näyttää edelleen sangen valoisalta. yhtiön toimitusjohtajana vuoden alusta aloittanut Tuukka Prykäri.