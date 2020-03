Koronaviruspandemian myötä yhä useammat siihen kykenevät ovat siirtyneet etätöihin. Tämä näkyy hurjana kasvuna VPN-yhteyksien käytössä. Esimerkiksi NordVPN raportoi 165 prosentin kasvusta omien pilvipohjaisten VPN-yhteyksien käytössään.

Nokia Bell Labs ilmoittaa, että sen tutkijat ovat yltäneet maailmanennätykseen yhden kantoaallon bittinopeudessa standardivalokuidussa. Ennätys kirjataan nyt lukemin 1,52 terabittiä sekunnissa. Dataa siirrettiin kuidussa yli 80 kilometrin matka.

Apple on esitellyt uuden Macbook Air -kannettavan sekä neljännen polven version iPad Pro -tabletista. Air-läppäri yllätti ehkä hieman odotettu alhaisemmalla hinnalla, mutta todellinen yllätys löytyy iPad Prosta. Siihen on ensimmäistä kertaa tableteissa integroitu robottiautoista ja AR-sovelluksista tuttu LiDAR-tekniikka.

Huawein uusimmat älypuhelimet ovat teknisesti erinomaisia laitteita, joista Google-tuen puuttuessa puuttuu monia suosittuja sovelluksia. Nyt yhtiö testaa omaa sovellustaan, jonka kautta näitä ”pakollisia” sovelluksia voisi ladata muista sovelluskaupoista. Huawei testaa AppSearch-sovellusta jo AppGalleryn Saksan versiossa (näkyy kuvassa nimellä AppSuche). Useampi käyttäjä on ladannut sovelluksen ja kokeillut sovellusten asentamista sen kautta.

Koodaripulasta on puhuttu jo vuosikausia, mutta kun ajatellaan koko it-kenttää, ongelma kasvaa vieläkin suuremmaksi. Digitalisaation ratkaisuja hakevat yritykset tarvitsevat kasvavassa määrin kumppaneita. – Jos me emme pysty ratkaisemaan osaajavajetta, yritykset vievät työnsä sinne, missä osaajia on, varoittaa intialaisen Wipron Pohjoismaiden toimintoja johtava Carl-Henrik Hallström.

HMD Global on julkistanut kolme uutta Nokia-älypuhelinta, yden uuden retor-puhelimen sekä uutena päänavauksena globaalin HMD Connect Global data roaming -palvelun. Uusien älypuhelimien joukossa on ensimmäinen 5G-laite, mallimerkinnältään Nokia 8.3 5G.

Linux-läppäreistä ja tulollaan olevasta Linux-älypuhelimesta tunnettu Purism on esitellyt uuden pöytäkoneen, joka on ahdettu todella pieneen tilaan. Librem Mini on mitoiltaan vain 5 x 5 -tuumainen eli 12,5 x 12,7 senttimetriä. Silti se pitää sisällään täysimittaisen, tehokkaan tietokoneen.

Operaattorien mukaan mobiiliverkot ovat kestäneet hyvin kasvaneet etätyön datamäärät, mutta entäpä viranomaisten käytössä olevat verkot? Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäen mukaan Virve- ja tuve-verkkojen käyttö on pääosin entisellään.

Muun muassa sulautettujen järjestelmien suunnitteluun erikoistunut Etteplan käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koronaviruspandemiaan liittyvän tilapäisen asiakaskysynnän muutoksen takia. Neuvottelujen piirissä ja mahdollisten lomautusten kohteena on Etteplanin Suomen koko henkilöstö noin 2 100 työntekijää.

Eilinen keskiviikko oli koronapandemian ensimmäinen päivä, jolloin oppilaitosten sulkemisen ja laajan etätyöhön siirtymisen myötä operaattoreiden verkot olivat todellisella koetuksella. Telian verkoissa suuri etäpäivä sujui ongelmitta. Muidenkaan osalta ei raportoitu ongelmista.