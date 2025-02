5G käänsi mobiilidatan taas kovempaan kasvuun

Mobiiliselailun osuus internetliikenteestä on noussut ennätyslukemiin, ja kehityksen taustalla on erityisesti 5G-teknologian yleistyminen. Vuoden 2023 laskusuhdanteen jälkeen mobiilidatan osuus on tehnyt voimakkaan nousun, ja vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä mobiiliwebin osuus saavutti historiallisen 62,7 prosentin tason.

Stocklytics.comin esittelemien tilastojen mukaan mobiilidatan osuus kasvoi vuodessa huimat 10 prosenttia, mikä on toiseksi suurin yksittäisen vuoden kasvu markkinoiden historiassa. Vain vuonna 2016 on nähty suurempi vuosittainen nousu, tuolloin 10,5 prosenttia.

Mobiililiikenteen kasvuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, kuten nopeammat 5G-yhteydet, tekoälyn kehittämät hakukoneet sekä mobiiliostamisen ja maksamisen helppous. Myös sosiaalisen median suosion kasvu, erityisesti YouTuben, TikTokin ja Instagramin jatkuva videostriimaus, on pitänyt käyttäjät enemmän puhelimiensa parissa.

Vaikka maailmanlaajuinen mobiiliselailun osuus on kasvanut ennätystasolle, on alueellisia eroja edelleen huomattavissa. Aasiassa mobiililiikenteen osuus on ylivoimaisesti suurin, ja vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä mobiililaitteet kattoivat peräti 71,3 prosenttia kaikesta verkkoliikenteestä.

Tämän taustalla ovat Aasian markkinoille tyypilliset tekijät, kuten edulliset älypuhelimet, 5G:n laaja saatavuus ja sovelluskeskeinen digitaalinen ekosysteemi. Alueen maiden, kuten Intian, Kiinan, Indonesian ja Etelä-Korean, kuluttajat luottavat vahvasti mobiiliteknologiaan niin viestinnässä, ostoksilla kuin digitaalisten palveluiden käytössä.

Sen sijaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa mobiilin osuus verkkoliikenteestä on vielä lähempänä 50 prosenttia, vaikka kasvu on jatkunut myös näillä alueilla. 5G:n yleistymisen ja mobiiliselaamisen helppouden myötä trendin odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

