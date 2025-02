Tässäkö syy Nokian 5G-lamaan?

Eurooppa on pahasti jäljessä 5G-tekniikan kehityksessä, ja tämä voi olla yksi syy siihen, miksi esimerkiksi Nokia kamppailee 5G-liiketoiminnassaan. Tuore Ooklan ja Omdian tutkimus "Europe 5G SA 2025 Report" paljastaa, että Euroopan operaattorit ovat jääneet kauas kilpailijoidensa taakse 5G Standalone (SA) -verkkojen käyttöönotossa – huolimatta siitä, että teknologian hyödyt ovat kiistattomat.

Tutkimuksen mukaan vain 2 % Euroopan 5G-verkoista on SA-teknologiaa, kun taas Kiinassa luku on 80 %, Intiassa 52 % ja Yhdysvalloissa 24 %. Tämä tarkoittaa, että suuri osa eurooppalaisista 5G-verkoista on edelleen Non-Standalone (NSA) -tekniikkaa, joka nojaa vanhaan 4G-infrastruktuuriin. Ilman täyttä 5G SA -teknologiaa operaattorit eivät voi hyödyntää verkon matalampaa viivettä, korkeampia nopeuksia tai yrityksille räätälöityjä palveluja, kuten verkon viipalointia (network slicing).

Kiinassa kaikki suurimmat operaattorit ovat siirtyneet 5G SA -verkkoihin, mikä on mahdollistanut nopeamman digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien kehittämisen. Kiinalaiset operaattorit ovat hyödyntäneet teknologian tarjoamia mahdollisuuksia muun muassa teollisuusautomaatiossa, terveydenhuollossa ja IoT-ratkaisuissa.

Euroopassa taas teleoperaattorit ovat olleet varovaisia investoinneissaan. Raportin mukaan investointien hidas vauhti johtuu markkinoiden hajanaisuudesta, regulaation asettamista rajoitteista ja kustannuspaineista. Monet operaattorit ovat keskittyneet ensisijaisesti 5G RAN -verkkojen (radiotekniikan) laajentamiseen, mutta eivät ole investoineet riittävästi uuden sukupolven 5G-ydinverkon käyttöönottoon.

Tämä hidastaa koko digitaalisen ekosysteemin kehittymistä ja voi olla osasyy Nokian kohtaamiin haasteisiin. Nokia on merkittävä 5G-verkkolaitteiden toimittaja Euroopassa, mutta jos operaattorit eivät ota käyttöön täyttä 5G SA -tekniikkaa, myös laitevalmistajien markkinat kärsivät.

Ooklan raportti antaa suoria suosituksia tilanteen korjaamiseksi:

Eurooppalaisten operaattoreiden on investoitava enemmän 5G SA -verkkoihin, jotta teknologian täysi potentiaali voidaan hyödyntää.

Regulaatiota ja markkinoiden rakennetta on kehitettävä, jotta investoinnit nopeutuvat.

Liiketoimintamalleja on muutettava, jotta 5G SA voidaan kaupallistaa tehokkaasti esimerkiksi yritysasiakkaille.

Ilman muutoksia Eurooppa voi jäädä jälkeen paitsi teknologiassa myös taloudellisessa kilpailukyvyssä. Nokia ja muut verkkotoimijat tarvitsevat rohkeampia investointeja operaattoreilta, jotta todellinen 5G-innovaatio voi tapahtua myös Euroopassa – ennen kuin Kiina ja Yhdysvallat vetävät lopullisesti liian pitkälle karkuun.

Ooklan tutkimus löytyy täältä.