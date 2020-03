Maailma taistelee parhaillaan koventuvin ottein koronaviruspandemiaa vastaan, mutta jo nyt on selvää, että viruksen vaikutukset talouteen tulevat olemaan massiivisia. Tutkimuslaitos IDC arvioi nyt, että puolijohdeala kutistuu pandemian takia 3-6 prosenttia.

Huawei esittelee tänään uuden P40-sarjan kamerapuhelimensa. Lanseeraus tapahtuu verkossa ja tapahtumaa voi seurata livenä Youtubessa alkaen kello 15 Suomen aikaa.

Barcelonan Mobile World Congress oli ensimmäinen suuri messutapahtuma, joka peruttiin koronavirusepidemian takia. Nyt messujärjestäjä GSMA ilmoittaa, että kaikki yritykset saavat korvauksia peruuntuneesta tapahtumasta. Myös esimerkiksi Nokia, joka perui oman osallistumisensa viikkoa ennen tapahtumaa.

Muoviin valetun rakenteellisen elektroniikan suomalainen pioneeri TactoTek on sopinut yhteistyöstä saksalaisen autojen valaistusratkaisuja suunnittelevan Lightworks GmbH:n kanssa. Yritykset tehostavat yhdessä muoviin valetun valaistuksen kehitystä ja käyttöä autojen sisä- ja ulko-osien muotoilussa ja toiminnallisuudessa.

Maaliskuun alussa Nokia kertoi sopineensa ReefShark-piirisarjojen kehityksestä yhdessä Marvellin kanssa. Heti perään yhtiö vahvisti jatkavansa yhteistyötä myös Intelin kanssa. Mutta mitä Nokia tarkkaan ottaen aikoo tehdä? ETN kysyi ja Nokia vastasi.

Kuvittele, jos voisi kääriä ohuen kalvon läpinäkyvää materiaalia minkä tahansa pinnan ympärille ja sen avulla voitaisiin ladata elektronisia laitteita, kuten puhelinta tai kannettavaa tietokonetta. Ilman akkua tai kaapeliyhteyttä virtalähteeseen. Yhdysvaltain armeijan tutkijoiden ansiosta tämä ajatus voisi olla todellisuutta tulevaisuudessa.

Insight SIP on esitellyt radiojärjestelmän, jossa samalla sirulle on integroitu sekä ultralaajakaistainen UWB-radio että vähävirtainen Bluetooth Low Energy -radio antenneineen. Moduuli on tästä huolimatta kooltaan vain 14 x 14 x 1,5 millimetriä.

Tämän hetken nopeasti muuttuvaan globaaliin kauppaympäristöön vaikuttavat monet seikat, kuten koronavirus. Kun kaupankäynti muuttuu joka alalla päivittäin, Digi-Key haluaa reagoida siihen katsomalla eteenpäin. Yksi tapa parantaa palvelua on tarjota Digikeyn suositusta verkkokaupasta oma versio suomenkielellä, kirjoittaa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä Pohjoismaissa vastaava Fredrik Källmin.

Nokia kertoo yltäneensä virstanpylvääseen pyrkimyksissään lisätä 5Gverkon kapasiteettia ohjelmistopäivityksillä. Laboratoriossa uusitiin AirScale-tukiaseman ohjelmisto, minkä avulla datalinkin kapasiteetti verkosta alaspäin onnistuttiin nostamaan peräti nelinkertaiseksi.

Elisa kertoi tänään, että sen 5G-verkko kattaa pian kaksikymmentä suomalaista kaupunkia. Sama ilmiö on näkyvissä muuallakin. Tilastojen mukaan 5G on historian nopeimmin kasvava mobiiliverkkojen tekniikka.