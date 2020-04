Huawei käyttää edelleen amerikkalaisia komponentteja

Huawein jouduttua presidentti Donald Trumpin mustalle listalle viime toukokuussa yhtiö on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan amerikkalaisista komponenteista. Kiinassa tehty P40-sarjan puhelimen purkuanalyysi osoittaa, ettei se ainakaan vielä ole täysin onnistunut.

Financial Times -lehti raportoi P40-puhelimen analyysistä. Siitä käy ilmi, että laitteessa käytetään amerikkalaisten Qorvon, Skyworksin ja Qualcommin RF-piirejä. Toisaalta Huawein aiemmin suosima Micronin NAND-muisti on vaihtunut Samsungin piiriksi.

Financial Times on kysynyt amerikkalaisyrityksiltä, millainen lisenssi niillä on toimittaa komponentteja Huaweille. Esimerkiksi Qualcommin mukaan sillä on lisenssi USA:n kauppaministeriöltä. Koska kyse on uudesta tuotteesta, on Qualcommin ollut pakko saada lisenssi juuri ko. tuotetta varten. USA:n hallinto ei kuitenkaan ole paljastanut, kenelle näitä ”poikkeuksia” on myönnetty.

USA:ssa on puolestaan kehitetty uusia keinoja hankaloittaa Huawein asemaa. Reuters raportoi viime viikolla, että USA:n lisenssivaatimusta oltaisiin laajentamassa myös puoliohteiden tuotantolaitteisiin: mikäli yritys valmistaa piirejä Huaweille amerikkalaisilla laitteille, nekin vaativat jenkkilisenssin.

Tämä muutos voisi olla kova isku Huaweille. Siinä missä monelle jenkkikomponentille löytyy korvaaja globaaleilta markkinoilta, tuotantolaitteille vaadittava lisenssi voisi estää esimerkiksi TSMC:tä valmistamasta Huaweille tai sen tytäryhtiö HiSiliconille piirejä. Tätä estoa olisi erittäin vaikea kiertää.