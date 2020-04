Taas on kevät ehtinyt aprillipäivään asti, minkä etäkoulua käyvät oppilaat ja vanhemmat näkivät aukaistessaan Wilman tänä aamuna. Koronapandemian keskellä tuntuu, ettei aika ole oikea pilailulle. Sitä paitsi aprillipilojen työstäminen on hankalaa. Hyvän aprillipilan pitää tietenkin olla jollakin tavalla uskottava. Lukijan pitää ainakin hetken aikaa uskoa, että tarina on totta ja mahdollinen. Lisäksi pitäisi antaa lukijalle selviä vinkkejä siitä, että kyse on järjettömyydestä. Tässä ETN ei ole aina onnistunut.

Elektroniikan suunnittelutyökaluja ja IP-lohkoja kehittävä Cadence Design Systems on esittelyt omaa roadmappiaan DRAM-muistien kehityksestä. Yhtiön mukaan ensimmäiset DDR5-piirit tulevat markkinoille tänä vuonna. Tämä tuo selvästi lisää vauhtia datansiirtoon.

Huawein jouduttua presidentti Donald Trumpin mustalle listalle viime toukokuussa yhtiö on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan amerikkalaisista komponenteista. Kiinassa tehty P40-sarjan puhelimen purkuanalyysi osoittaa, ettei se ainakaan vielä ole täysin onnistunut.

Tokion yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden tavan parantaa litiumioniakkuja. Tutkijat kasvattivat akun litium-ioni-akun jännitesyöttöä, mutta samalla onnistuivat tekemään akusta turvallisemman.

Teksasilainen Ambiq Micro tunnetaan maailman vähävirtaisimmista Arm-ohjaimista. Yhtiön uusin ohjainpiiri on nimeltään Apollo 3 Blue, jossa uutta on Bluetooth Low Energy -yhteyden lisääminen ominaisuuksiin. BLE-osa on lisensoitu IP-talo CEVAlta.

Tehokasta tiedonkeruuta tarvitaan yhä useammissa teollisuuden kohteissa. Sovellusten erityisparametrit sanelevat datankeruuseen tarvittavan resoluution ja kanavien määrän sekä DAQ-järjestelmän nopeusvaatimukset. Avuksi tiedonkeruuseen on tarjolla eritasoisia ratkaisuja aina käteen sopivista dataloggereista pitkälle integroituihin monitoimijärjestelmiin asti.

Huawei on ollut Yhdysvaltain asettamalla estolistalla viime toukokuusta lähiten, mikä on näkynyt yhtiön älypuhelinmyynnissä länsimaissa. Siitä huolimatta yhtiö onnistui viime vuonna kasvattamaan myyntiään 16 prosenttia.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat havainneet, että koronavirusepidemian myötä nopeasti yleistyneet etätyöt ovat otollinen kohde hyökkäyksille. Rikolliset yrittävät hyödyntää erityisesti videokokousten järjestämiseen kehitettyjä sovelluksia.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden, lian ja bakteerien havaitsemiseen tarkoitetun menetelmän, joka perustuu satoja värejä tallentavan hyperspektrikameran ja tekoälyn yhdistämiseen. AutoDet-menetelmää (automatic biological contamination detection) voidaan tulevaisuudessa käyttää myös virusten automaattiseen tunnistamiseen.

Se, että koronavirusepidemia siirtää ja jopa peruu tapahtumia, ei ole mikään uutinen enää. Ruotsissa on kuitenkin päädytty poikkeusjärjestelyyn, sillä elektroniikkamessut S.E.E. eli Scandinavian Electronics Event siirtyy marraskuulle sulautetun tekniikan ECS-messujen (Embedded Conference Scandinavia) yhteyteen.