Israelilaisen tietoturvayhtiön Check Point Software Technologies on saanut uuden maajohtajan Suomeen. Vetovastuun Suomen ja Baltian toiminnoista ottaa Salesforcelta siirtyvä Sampo Vehkaoja.

Huawein P40 Pro nousi kameratestaamiseen erikoistuneen DxOMarkin rankingin paalupaikalle ennätyksellisillä 128 pisteellä. Toiseksi parhaimmat pisteet saaneet puhelimet jäivät selvästi taakse 124 pisteeseen.

Monin paikoin wifi-verkot ovat jo ruuhkautuneet. Nykyisille 2,4 ja 5 gigahertsin alueille laitteita ja yhteyksiä sopii vain rajallinen määrä. Lisää taajuuksia olisi otettavissa kuuden gigahertsin alueelta. USA:n tietoliikennekomissio FCC onkin avaamassa tätä aluetta lisensoimattomaan käyttöön.

Intelillä ei ole viime aikoina ollutkaan kovinkaan paljon syytä juhlaan, joten ei ihme, että yritys ottaa nyt kaiken irti maailman nopeimmasta kannettavien tietokoneiden prosessorista. Uusi Core H -sarja nostaa läppärien prosessorien maksimikellotaajuuden 5,3 gigahertsiin.

Sanomalehti Beijing News kertoo, että China Mobile on valinnut kotimaiset Huawein ja ZTE:n rakentamaan 5,2 miljardin dollarin arvoisen 5G-verkkohankkeensa. Ericssonille lohkesi urakasta pienempi siivu, mutta Nokia jäi tyystin ilman sopimusta.

Kotien valaiseva ja laitteita käyttävä sähkö luo myös pieniä magneettikenttiä, jotka ovat läsnä kaikkialla. Penn Staten yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden mekanismin, jolla pystytään keräämään magneettikenttäenergiaa ja muuttamaan se sähköksi erilaisten laitteiden tarpeisiin älykkäissä rakennuksissa ja tehtaissa.

Analyytikoiden mukaan Apple tuo jo ensi vuonna markkinoille useita pöytätietokoneita ja Macbook-kannettavia, joissa on Arm-pohjainen, Applen itsensä suunnittelema prosessori. Tämä tietäisi valtavaa iskua Intelille.

Sveitsiläinen u-blox tunnetaan ennen kaikkea satelliittipaikannuspiireistään ja kännykkäverkon moduuleistaan. Nyt yhtiö on laajentanut IoT-osaamistaan ostamalla iOT-palveluja tarjoavan Thingstreamin.

Taas on kevät ehtinyt aprillipäivään asti, minkä etäkoulua käyvät oppilaat ja vanhemmat näkivät aukaistessaan Wilman tänä aamuna. Koronapandemian keskellä tuntuu, ettei aika ole oikea pilailulle. Sitä paitsi aprillipilojen työstäminen on hankalaa. Hyvän aprillipilan pitää tietenkin olla jollakin tavalla uskottava. Lukijan pitää ainakin hetken aikaa uskoa, että tarina on totta ja mahdollinen. Lisäksi pitäisi antaa lukijalle selviä vinkkejä siitä, että kyse on järjettömyydestä. Tässä ETN ei ole aina onnistunut.

Elektroniikan suunnittelutyökaluja ja IP-lohkoja kehittävä Cadence Design Systems on esittelyt omaa roadmappiaan DRAM-muistien kehityksestä. Yhtiön mukaan ensimmäiset DDR5-piirit tulevat markkinoille tänä vuonna. Tämä tuo selvästi lisää vauhtia datansiirtoon.