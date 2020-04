Red Hat sai uuden vetäjän

Avoimen lähdekoodin ratkaisujen ja erityisesti Linux-järjestelmien toimittajana tunnettu Red on nimennyt Paul Cormierin uudeksi pääjohtajaksi. Cormier seuraa tehtävässään Jim Whitehurstia, joka on siirtynyt IBM:n pääjohtajaksi.

Cormier tuli Red Hatin palvelukseen vuonna 2001. Hänen saavutuksekseen lasketaan uusi bisnesmalli, jonka myötä Linuxista tehtiin vapaasti ladattavan käyttöjärjestelmän sijaan tilauspohjaisen, yrityksille tarkoitettu Red Hat Enterprise Linux. Nykyään sitä käyttää enemmän kuin 90 prosenttia Fortune 500 -listan yrityksistä.

Cormier on ollut järjestämässä yli 25 yrityskauppaa Red Hatissa siirtämällä yritystä huomattavasti Linux-juurtensa ulkopuolelle. Tämän myötä on syntynyt nykyaikaisen IT-ohjelmistopino, joka perustuu avoimen lähdekoodin innovaatioihin.

Viimeisen vuosikymmenen ajan Cormier on puolustanut visiotaan avoimesta hybridipilvestä, joka tarjoaa asiakkaille joustavuuden käyttää mitä tahansa sovellusta missä tahansa infrastruktuurissa. Osa tätä visiota on Red Hatin kehittämä Kubernetes-alusta, joka on muodostunut useiden toimialojen hybridipilvien käyttöönoton selkärangaksi.