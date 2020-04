Ruotsalainen Optronic rantautuu Suomeen

Ruotsalainen optisten mittalaitteiden valmistaja Optronic aikoo tulla avata myyntikonttorin Suomeen. Yhtiö on rekrytoinut Lahdessa myyjäkseen Olli-Pekka Porkan, jolla on pitkä kokemus suomalaisesta teollisuudesta.

Optronicin myyntijohtaja Mikael Westergren pitää Suomea kiinnostavana, teknisesti vahvana markkinana. - Suomen markkinoilla tapahtuu paljon ja haluamme tarjota palveluitamme yrityksille tuotekehityksestä ja teollistumisesta sarjatuotantoon ja uusiin tuotesukupolveen, Westergren sanoo.

- Suomalaista yrityskulttuuria tuntevan myyjän kanssa on helpompi ymmärtää, kuinka pystymme tarjoamaan palvelujamme. Optiikan käytössä on niin monia ajankohtaisia alueita – lääketieteelliset laitteet esimerkiksi -, joten uskomme, että on olemassa joukko yrityksiä, jotka kiinnostavat meitä ja joita me kiinnostamme, hän jatkaa.

Olli-Pekka Porkka keskittyy pääasiassa Oulun ja Helsingin seudun teknologiayrityksiin, joissa tekninen osaaminen on vahvaa ja innovatiivista.

- Nokian kännykkävalmistuksen lopettamisen jälkeen Oulussa on syntynyt monia mielenkiintoisia elektroniikan aloittavia yrityksiä. Optiikan ja elektroniikan yhdistämisessä Optronic voi olla suomalaisyrityksille kumppani, joka auttaa koko kehitys- ja valmistusketjussa, Porkka sanoo.

Hän uskoo, että elektroniikkateollisuus on erityisen korkealla tasolla Suomessa. Koska Suomessa ei ole Volvon tai Scanian kaltaisia yrityksiä, muita teollisuussegmenttejä on kehitetty.

- Oululle Nokian kännykkätuotannon lopettaminen oli vaikea paikka, mutta nykyään kun vierailen alueella, uusi sukupolvi elektroniikkayrityksiä on kukoistanut. Suomen liiketoimintatilanne on vahva ja hyvässä asemassa, vaikka se tällä hetkellä tietenkin kärsii koronakriisin takia, kuten kaikki muutkin maailmassa, Porkka sanoo.