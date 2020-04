5G-tekniikka tulee kasvattamaan mobiiliverkkojen datanopeuksia merkittävästi. Kun mennään korkeammille taajuuksille, kantama heikenee hieman, mutta nopeus kasvaa selvästi. Samsung osoitti tämän tuoreissa laboratoriokokeissaan, jossa se siirsi 28 gigahertsin alueella dataa yhteensä 8,5 gigabitin sekuntinopeudella.

Ruotsalainen optisten mittalaitteiden valmistaja Optronic aikoo tulla avata myyntikonttorin Suomeen. Yhtiö on rekrytoinut Lahdessa myyjäkseen Olli-Pekka Porkan, jolla on pitkä kokemus suomalaisesta teollisuudesta.

Googlen on jo pitkään tiedetty kehittävän omaa mobiiliprosessoria, jota voitaisiin käyttää sekä Pixel-älypyhelimissa että Chromebook-kannettavissa. Nyt Axios-sivusto kertoo, että Googlen kännykkäprosessori olisi pian valmis.

HMD Global on saanut hyvää nimeä kehittämällä modernisoituja versioita Nokian vanhoista ikonisista malleista. Nyt Apple on ryhtynyt myös retroilemaan uuden iPhone SE:n muodossa. Applen kohdalla retroilusta kuitenkin puuttuu täysin hauskuus. Uusi iPhone SE on käytännössä neljän vuoden ikäinen SE-malli uudella, tehokkaammalla prosessorilla. Näyttö on vanhaan tapaan pieni eli 4,7-tuumainen, tosin tarkkuudeltaan Applen termein retina-luokkaa.

Suomalainen Qt tunnetaan QML-pohjaisten käyttöliittymien suunnittelun työkaluista. Niitä on viime vuosina käytetty erityisesti autoteollisuudessa. Nyt Qt on sopinut yhteistyöstä ruotsalaisen IAR Systemsin kanssa. Yhteistyö avannee Qt:lle uusia markkinoita sulautetuissa sovelluksissa.

Energiaa voidaan syöttää liikkuviin laitteisiin kahdella tavalla: akuista tai energiaa keräämällä. Pennsylvanian yliopistossa on kehitetty uudenlainen hybridiratkaisu, joka on näiden kahden eräänlainen välimuoto.

AMD on esitellyt toisen polveen EPYC-prosessoriperheeseen kolme uutta suoritinta. Piirien Zen 2 -ytimet ovat tähän asti nopeimmat ja ne on optimoitu erityisesti datakeskus-, palvelin- ja verkkolaitelaskentaan.

Jättimäistä datakeskusverkkoa pyörittävä Equinix kertoi tänään tuloksia maailmanlaajuisesta kyselystä, jossa selvitettiin IT-johtajien näkemyksiä suuriin teknologiatrendeihin. Suomalaisista it-johtajista lähes kolme neljäsosaa kertoi, että pilveen siirtyy yhä enemmän organisaation toiminnoista.

Nanofotoniikan alan johtavat tutkimusryhmät pyrkivät kehittämään optisia transistoreita, jotka ovat tulevaisuuden optisten tietokoneiden avainkomponentteja. Pietarin ITMO-yliopiston tutkijat ovat tehneet innovaation, joka vie meidän lähemmäksi fotonitransistoria.

Saksalainen BASF vahvisti helmikuussa 2020, että Harjavallan tuotantolaitoksessa ryhdytään valmistamaan katodiaktiivisten materiaalien esiasteita eli prekursoreita. Tuotantolaitos aloittaa toimintansa ensi vuonna.