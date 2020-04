Väite PC:tä nopeammasta älypuhelinmuistista on vihdoin totta

Samsung on ryhtynyt valmistamaan volyymeissä uusia älypuhelinten flash-muisteja, joissa ensimmäistä kertaa käytetään uEFS-standardin (embedded Universal Flash Storage) versiota 3.1. Sen myötä kännykän datanluku ja -tallennus kiihtyy jopa PC-koneita nopeammaksi.

Älypuhelimissa flash-muistit liitettiin aiemmin laitteisiin eMMC-tekniikalla. Lisää vauhtia toi JEDECin standardi eUFS, joka kasvatti merkittävästi datanopeutta samalla kun pienensi tehonkulutusta.

Nyt eUFS-muisti on ehtinyt versioon 3.1. Siinä data siirtyy muistiin 1200 megatavun sekuntinopeudella. Tämä on kolme kertaa nopeammin kuin eUFS 3.0:n noin 410 megatavua sekunnissa. Nopeus on samalla noin 10 kertaa suurempi kuin microSD-kortilla.

Jos Samsungin uusia 128, 256 ja 512 gigatavun eUFS-muisteja vertaa PC-koneiden tallennusratkaisuun, se pärjää tässäkin vertailussa hyvin. Jos mikrossa on SATA-väyläinen SSD-levy, data siirtyy muistiin 540 megatavun sekuntinopeudella. PC:ssä pitää mennä uusimpiin NVMe-väyläisiin massamuisteihin, jotta ne peittoavat Samsungin uuden kännykkämuistin.

Näin on perusteltua sanoa, että eUFS-muistilla varustettu älypuhelin on PC-konetta nopeampi useimmissa tapauksissa. Samsungin mukaan 512 gigatavun eUFS-muisti yltää satunnaisluvussa lukemaan 100 000 IOPS (Input/Output Operations Per Second). Satunnaiskirjoituksessa arvoksi kirjataan 70 000 IOPS:ää.