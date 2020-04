Valokuitunen sai vetäjän

Telian kuituliiketoiminnasta yhdessä CapMan Infran kanssa perustettu Valokuitunen on saanut toimitusjohtajan. Tehtävässä aloittaa alkukesästä Fortumilla kuluttajaliiketoiminnan myyntiä ja markkinointia johtanut Kenneth Hedman.

Valokuitunen Oy keskittyy esikaupunkialueiden kuiduttamiseen tiiviisti asutuissa taajamissa ympäri Suomen. Huhtikuun alussa startannut yritys suunnittelee tarjoavansa käytännössä rajattoman nettiyhteyden jopa 200 000 kotitaloudelle sijoittamalla lähivuosina yhteensä 200–300 miljoonaa euroa uusien valokuituverkkojen rakentamiseen.

- Valokuitunen laittaa uuden vaihteen päälle valokuidun valtakunnallisessa rakentamisessa. Suomi on mobiilimaa, ja juuri siksi valokuituun panostaminen on niin tärkeää. Datan käyttö jatkaa hurjaa kasvuaan, ja jo nyt meillä on Suomessa paljon alueita, joissa nettiyhteyksien kapasiteetti on riittämätön väkimäärään nähden. Kotiin asti vedetty valokuituyhteys on ratkaisu, jossa kaistaa ei tarvitse jakaa muiden kanssa ja jonka välityksellä niin etätyö, opiskelu, yhteydenpito, pelaaminen kuin striimauskin toimivat varmasti kaikissa oloissa, Hedman sanoo.

Ennen Fortumia Hedman on toiminut muun muassa Kotimaan Energia Oy:n toimitusjohtajana, johtajana Robert Bosch Oy:ssä ja Selectan myyntijohtajana. Vuonna 2013 hän perusti yhtiökumppaninsa kanssa Fonum-ketjun, joka on nykyään Suomen suurin älypuhelinhuoltaja. Koulutukseltaan Kenneth Hedman on kauppatieteiden maisteri Svenska Handelshögskolanista.