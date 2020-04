Pääsy lukuisten valmistajien CAD-piirustuksiin

EPLAN Data Portal on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa suunnittelijoille välittömän pääsyn lukuisten komponenttivalmistajien CAD-piirustuksiin. valikoima sisältää nyt myös LEMO-liittimet. EPLAN Data Portal on tärkeä osa EPLAN-piirustusalustaa. Se vähentää merkittävästi käyttäjien työmäärää ja suunnitteluun kuluvaa aikaa. Portaalin avulla on helppo generoida yksityiskohtainen ja tarkka dokumentaatio, jollaista automaatiojärjestelmien loppukäyttäjät nykyään vaativat.

EPLAN Data Portal sisältää yli 900 000 CAD-piirrosta yli 290 eri valmistajalta. Datakokoelmat on luikiteltu 4 kategoriaan: sähköinen suunnittelu, tehohydrauliikka, mekaniikka ja prosessisuunnittelu. LEMO-tuotevalikoima löytyy Sähköinen suunnittelun alta Liittimet-kohdasta.

Valmistajan lisäksi piirustuksia voi hakea kontaktien lukumäärän, sähkövirran ja monen muun parametrin perusteella. EPLAN-portaalista löytyvät lisäksi tilaustiedot, loogiset symbolit, tuotekuvat ja makrot.

EPLAN-portaali löytyy täältä.