Lämpökamera tunnistaa pienenkin koronalämmön

Pandemian tuomissa poikkeusoloissa on ehdottomasti kiellettyä mennä töihin, jos oireilee millään tavalla. Entä jos ei yksinkertaisesti tiedä? Ehkäpä apuun pitää ottaa huipputarkka lämpökamera, ehdottaa Yleiselektroniikka. YE jälleenmyy Workswell Medicasin lämpökameroita, joilla voidaan lämpötilaerojen sijaan mitata erittäin tarkasti lämpötiloja. Yhtiön kameran mittausherkkyys ja mittaustarkkuus ovat poikkeuksellisen hyviä ja riittävät ihmisten lämpötilan mittaamiseen.

Sairastunut työntekijä on riski sekä itselleen, että kaikille muillekin hänen kanssaan työskenteleville. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on pyrkiä tunnistamaan mahdollisesti sairaana olevat henkilöt, mutta tämä on ollut aikaisemmin vaikeaa. - Yleiselektroniikan yrityksille tarkoitettu lämpökamera tarjoaa kuitenkin ratkaisua tähän ongelmaan, kertoo markkinointipäällikkö Erkki Huikuri.

- Täysin oireettomia työntekijöitä ei pystytä vieläkään lähettämään kotiin, mutta heillä, joilla on lievästi lämpöä olon ollessa vielä hyvä, tämä on nyt mahdollista uudella teknologialla, Huikuri jatkaa.

Workswellin lämpökameran mittausherkkyys on 0,03 astetta ja mittaustarkkuus 0,3 astetta. Ihmiset pystytään kuvaamaan massana, reaaliaikaisesti ja ilman tarvetta pysähtymiseen, joten jonoja ei pääse syntymään mittauksen takia.

- Perinteiset IR-lämpömittaukseen perustuvat lämpökamerat ja mittarit eivät ole pystyneet aikaisemmin näin tarkkoihin lämpötiloihin, joten niillä on pystytty mittaamaan vain lämpötilaeroja. Niillä on kyllä saatu selville lämpövuodot, mutta ei sitä, onko ihmisellä kuumetta vai ei, Huikuri toteaa.

Uusi lämpökamera on herättänyt jo kiinnostusta asiakaskunnassa, vaikka se on ollut myynnissä käytännössä vain yhden päivän. - Kiinnostus on ollut kovaa varsinkin pankeissa ja elintarviketeollisuudessa. Uskomme, että tämänkaltaisella tuotteella pystytään parantamaan työntekijöiden turvallisuutta, kommentoi YE:n tuotepäällikkö Jan Katz.