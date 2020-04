Pilvi on useimmille liian hajanainen ja monimutkainen

Yritykset ovat viime vuosina siirtyneet vauhdilla paikallisista it-järjestelmistä pilvipohjaisiin ratkaisuihin, mutta tarjolla on liian paljon erilaisia vaihtoehtoja ja arkkitehtuureita. Dell Technologiesin ja Intelin teettämässä globaalissa tutkimuksessa havaittiin, että monet organisaatiot eivät saa pilvipalveluista hyötyä, koska ne investoivat samaan aikaan sekä julkiseen pilveen että paikalliseen it-infrastruktuuriin.

Maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan vain 5 prosenttia organisaatioista on pystynyt merkittävästi yhdenmukaistamaan pilveen levittäytyvän it-infrastruktuurinsa hallintaa. Tutkimusyhtiö Enterprise Strategy Groupin toteuttaman tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia, kun otetaan huomioon, että lähes kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) organisaatioista kertoi viime vuonna lisäävänsä investointejaan julkisiin pilvipalveluihin.

Ongelma on yleinen Suomessakin. Täälläkin yritykset kärsivät pilvipalveluiden puutteellisesta hallinnasta ja menettävät sen takia suuren osan tarjolla olevista hyödyistä. - Ongelmana on erityisesti saada julkiset ja yksityiset pilvet sekä paikalliset it-infrastruktuurin osat hallittua kokonaisvaltaisesti. Välineitä tähän on olemassa, mutta harmillisen usein monimutkaisuuden edessä jotenkin antaudutaan, sanoo Dell Technologiesin Suomen toimitusjohtaja Antero Sarén.

Dellin ja Intelin tilaamasta tutkimuksesta käy ilmi, että yhä useammat organisaatiot purkavat työkuormaansa julkisten pilvipalveluiden tarjoajille. Samaan aikaan monet kuitenkin jatkavat myös paikallisten it-ympäristöjensä kehittämistä. Järjestelmien hajanaisuus kasvaa, ja organisaatiot kamppailevat aivan liian mutkikkaiden monipilviympäristöjen kanssa. Maailmanlaajuisesti 73 prosenttia organisaatioista oli yhtä mieltä siitä, että julkisen pilvipalvelun tai useiden pilvipalvelujen käyttäminen paikallisen infrastruktuurin rinnalla on lisännyt it-toimintojen monimutkaisuutta.

Kaikki organisaatiot näkevät suuren arvon hallinnan yksinkertaistamisessa. Tutkimuksen mukaan lähes seitsemän kymmenestä it-päätöksentekijästä arvioi, että kokonaiskustannukset laskisivat keskimäärin 19 prosenttia yhdenmukaisella pilvien hallinnalla.

Yleisesti ottaen it-päättäjät ovat yksimielisiä siitä, että pilvipalveluiden kokonaisvaltainen hallinta parantaisi myös ohjelmistokehittäjien tilannetta. Peräti 96 prosenttia uskoi, että kehittäjät pystyisivät viemään koodia tuotantoon helpommin. Organisaatiot uskovat myös, että tietomurtojen, sovellusten käyttökatkosten ja muun pilvidatan häiriöt vähenisivät keskimäärin 30 prosenttia.

Enterprise Strategy Groupin tutkimukseen vastasi 1257 it-päätöksentekijää julkisia pilvipalveluita käyttävissä organisaatioissa eri puolilla maailmaa. Tutkimukseen voi tutustua tarkemmin täällä.