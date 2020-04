Nokian tulos: Kiina on yhtiölle valtava ongelma

Nokia kertoi tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa. Liikevaihto lasku pari prosenttia vuodentakaisesta ja tärkeimmässä eli verkkoliiketoiminnassa viisi prosenttia. Tulos parani, mutta oli edelleen tappiollinen. Tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi isoa ongelmaa: tukiasemapiirit ja Kiina.

ReefShark-piirisarjan ongelmista on kirjoitettu paljon. Nokia on tehnyt oikeita liikkeitä ongelmien korjaamiseksi. Toimitusjohtaja Rajeev Surin mukaan ”5G Powered by Reefshark” -toimitusten kasvu jatkuu ja tuotekustannusvähennykset etenevät hyvin”. Se, mitä Suri ei sano on, että ReefShark-perheen kehitykseen panostaminen on kallista ja että vie aikaa ennen kuin uudet piirit parantavat Nokian AirScale-tukiasemien kilpailukykyä.

Nokian liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 4,9 miljardia euroa. Networks-ryhmän liikevaihto oli 3,76 miljardia euroa. Software-ryhmän myynti oli 613 miljoonaa euroa ja tekniikan lisensointia tekevän Technologies-ryhmän 347 miljoonaa euroa. Vain Software-myynti kasvoi vuodentakaisesta.

Surin mukaan koronapandemia aiheutti yhtiön liikevaihtoon noin 200 miljoonan euron loven, lähinnä toimitusketjuun tulleiden ongelmien takia. Kyse on kuitenkin myynnistä, joka siirtyy eteenpäin. Korona ei aiheuta toimitusten katoamista minnekään.

Nokian toisesta isosta ongelmasta eli Kiinan markkinoista osavuosikatsaus ei kovin paljon sano. Arvioidessaan tulevaisuuden näkymiään Nokia kertoo jättäneensä Kiinan pois arvioista, koska ”markkinaosuuden tavoitteluun Kiinassa liittyy merkittäviä kannattavuushaasteita ja alueen markkinadynamiikassa on joitakin yksilöllisiä piirteitä”.

Nokialle alkanut vuosi on ollut Kiinassa murheellinen. Yhtiö jätettiin sivuun China Mobilen 5G-verkon toisen vaiheen rakennuksesta ja se ei päässyt mukaan myöskään China Unicomin ja China Telecomin 5G-laajennuksesta. Jälkimmäinen oli osin odotettu, koska Nokia ei ollut mukana verkon 1. vaiheen rakennuksessa, mutta China Mobilen verkosta ulos jääminen oli musertava uutinen.

ETN pääsi tällä viikolla kuulemaan telealan analyytikkojen webcastia, jossa myös nämä Nokian ongelmat Kiinassa nousivat esiin. Analyytikkojen mukaan Nokian ongelmille on kaksi mahdollista selitystä: joko kyse on ollut poliittisesta päätöksenteosta tai sitten Nokia on sivuutettu tuotteiden teknisen arvioinnin perusteella. Kumpikaan vaihtoehto ei lupaa mitään hyvää Nokialle maailman suurimmilla tukiasemamarkkinoilla.