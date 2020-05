Vaisalalta uusi lähetin mittausdatalle

Vaisala on esitellyt uuden lähettimen Indigo-sarjan kosteuslähettimien datansiirtoon. Indigo 520 tukee kahta mittapäätä samanaikaisesti ja se mahdollistaa jatkuvat tarkkuutta vaativat mittaukset vaativimmissakin mittausympäristöissä.

Indigo 520 -lähetin on suunniteltu tuomaan huomattavia hyötyjä ja helppokäyttöisyyttä haastavissa teollisuusolosuhteissa tehtäviin mittauksiin. - Indigo-yhteensopivat tuotteet tarjoavat huippuluokan ratkaisuja laadukkaiden tietojen keräämiseen lukuisista teollisuusprosesseista. Uusi lähetin on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti ankarimmissakin teollisuusympäristöissä, sanoo Vaisalan tuotepäällikkö Jarkko Ruonala.

Ruonala muistuttaa, että teollisuusjärjestelmät ovat riippuvaisia luotettavista mittausantureista. Tietojen täytyy olla paitsi tarkkoja ja luotettavia, myös helposti käytettäviä ja visuaalisesti selkeästi tulkittavia. - Tällöin käyttäjät voivat tehdä päätöksensä parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tässä uusi Indigo 520 loistaa. Kuten tiedämme, päätökset voivat olla vain niin hyviä, kuin niiden pohjana olevat tiedot.

Indigo 520 on kestävä metallirunkoinen teollisuuslähetin, jota voidaan käyttää kaikkien Vaisalan Indigo‑yhteensopivien mittapäiden kanssa. Vaisalan laajassa valikoimassa on mittapäitä kosteuden, lämpötilan, kastepisteen, hiilidioksidin, vetyperoksidihöyryn ja öljyn kosteuden mittaamiseen. Lähettimeen voidaan liittää samanaikaisesti kaksi irrotettavaa mittapäätä, jotka mittaavat joko samaa tai eri parametreja. Mittapäät voidaan tarvittaessa irrottaa ja vaihtaa helposti ja nopeasti. Lähettimen kestävällä metallikotelolla on IP66- ja NEMA 4 ‑luokitus, ja siinä on karkaistusta lasista valmistettu kosketusnäyttö.

Vaisalan Indigo 520 ‑lähetin näyttää reaaliaikaiset mittaustiedot ja lähettää ne automaatiojärjestelmiin joko analogisten signaalien ja releiden kautta, tai digitaalisesti käyttämällä Modbus TCP/IP ‑protokollaa Ethernetin kautta. Lisäksi lähettimen Ethernet-liitäntä tarjoaa web-käyttöliittymän sekä nykystandardit täyttävän kyberturvallisuuden. Vaisala Indigo 520 ‑lähetin on saatavana kesäkuussa 2020.