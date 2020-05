C nousi taas ohjelmointikielten ykköseksi

Tiobe on julkistanut suosituimpien ohjelmointikielten listauksen toukokuulta. Listan kärkeen nousi C. Edellisen kerran C oli suosituin kieli koodaajien parissa vuonna 2015.

Java ja C olivat jo hyvin lähellä toisiaan huhtikuussa, mutta toukokuussa C meni viimein Javan ohi. Tiobe-indeksin laatijat osaavat vain arvailla, miksi kärkisijan pitäjä nyt vaihtui. Yllättävää kyllä, yksi syy saattaa olla koronavirus.

Ajatus voi tuntua typerältä, mutta jotkut ohjelmointikielet todella hyötyvät tästä tilanteesta. Esimerkkejä ovat Python ja R datatieteiden alalla, koska kaikki etsivät viruksen vasta-aineita. Mutta myös sulautetut ohjelmistokielet, kuten C ja C ++, ovat kasvussa, koska niitä käytetään lääketieteellisten laitteiden ohjelmistoissa.

Tiobe-listalla tapahtuu toki muitakin muutoksia. Esimerkiksi Rust on bihdoin nousemassa 20 suosituimman kielen joukkoon. Huhtikuussa se oli sijalla 27 ja toukokuussa jo sijalla 21.

Rustin suosiota selittää monia muita kieliä parempi tietoturva. Esimerkiksi Microsoftilla on ollut aina ongelmia Windows-koodin tietoturvan kanssa. Yhtiön itsensä mukaan noin 70 prosenttia haavoittuvuuksista on liittynyt siihen, miten koodi käsittelee muistia. Nyt tästä halutaan eroon ja keinoksi on valittu Rust-kieli.

Microsoftin mukaan Rustin käännin takaa sen, että tuotettu koodi ohittaa muistin käyttöön liittyvät haavoittuvuudet. Tämä antaa koodaajalle aiempaa enemmän luottamusta. Kääntimen varoitukset ja virheviestit ovat erittäin hyvin kirjoitettuja, minkä ansiosta myös aloittelevat Rust-koodaajat voivat nopeasti tunnistaa ja ratkaista koodinsa ongelmia.

Tiobe Programming Community -indeksi on osoitus ohjelmointikielten suosiosta. Hakemisto päivitetään kerran kuukaudessa. Luokitus perustuu maailmanlaajuisesti koulutettujen insinöörien, kurssien ja kolmansien osapuolien toimittajien lukumäärään. Arvioiden laskemiseen käytetään suosittuja hakukoneita.

Photo by Chris Reid on Unsplash.