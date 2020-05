Vuonna 2025 maailmassa on 2,8 miljardia 5G-käyttäjää, arvioi Ericssonin pääjohtaja Börje Ekholm yhtiön uuden Unboxed-virtuaalitapahtuman keynote-puheessaan. Aiempi ennuste kirjattiin lukemine 2,6 miljardia.

Komponentteja verkossa myyvä Digi-Key Electronics on esitellyt toimitusten aikatauluttamisen, jonka avulla rekisteröidyt käyttäjät voivat ajoittaa tilaukset etukäteen paikallisessa valuutassaan. Tilauksen vähimmäismäärää ei ole, ja mikä tahansa määrä voidaan ajoittaa useiden päivien ajalle samasta tilauksesta.

Valmet Automotive kertoo käynnistäneensä autonvalmistuksen tänään Uudenkaupungin autotehtaalla. Tuotanto keskeytettiin tilapäisesti huhtikuun 3. päivänä koronaviruksen aiheuttamien osapuutteiden vuoksi. Kaikki Valmet Automotiven tehtaat ovat nyt toiminnassa, sillä Salon akkutehtaalla sekä Zaryn avoautojen kattotehtaalla Puolassa tuotanto on käynnistynyt jo aiemmin.

Counterpoint on julkistanut Yhdysvaltain älypuhelinmarkkinoiden luvut viimeisen vuoden ajalta. Käytännössä kaikkien valmistajien myyntiluvut putosivat tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta. Vain OnePlus onnistui kasvattamaan myyntiään.

Akkutekniikkaa kehitetään nyt lukuisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, ja uutisia uudesta ”mullistavasta” ratkaisusta kuullaankin lähes viikoittain. Tämän viikon vallankumous tulee amerikkalais-kiinalaisen yhteistyön tuloksena.

Jos aktiiviset komponentit ovat komponenttimaailman huomiota herättäviä rocktähtiä, niin passiivikomponentit ovat tähtien takana oleva joukkue: aivan yhtä tärkeitä, mutta jatkavat työtään hiljaa taustalla.

Microchip on esitellyt uuden perheen ohjainpiirien AVR-tuoteryhmäänsä. AVR DA -perhe on tarkoitettu erityisesti teollisuuden ja autojen kosketusnäyttöohjauksiin. Piirit täyttävät valmiiksi ajoneuvojen toiminnallisen turvallisuuden (ns. functional safety) vaatimukset.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on kartoittanut koronan vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuvalla kyselytutkimuksella. Tulosten perusteella teollisuusyritykset ajautuvat vaikeuksiin monin tavoin ja laajalla rintamalla.

Huawei tunnetaan parhaista älypuhelinkameroista. Yksi yhtiön innovaatioista on P-sarjan huippumalleista jo viime vuonna löytynyt periskooppikamera. Moni ei tiedä, että idean tälle uniikille kamerarakenteella on lähtöisin Suomesta.

Huaweilla on oma HiSilicon-ryhmänsä, joka on pitkään valmistanut yhtiön laitteisiin prosessoreja, Bluetooth- ja WLAN-piirejä sekä muita komponentteja. Nyt HiSilicon on ensimmäistä kertaa noussut maailman kymmenen suurimman piirinvalmistajan joukkoon.