Ericsson nostaa 5G-ennustettaan

Vuonna 2025 maailmassa on 2,8 miljardia 5G-käyttäjää, arvioi Ericssonin pääjohtaja Börje Ekholm yhtiön uuden Unboxed-virtuaalitapahtuman keynote-puheessaan. Aiempi ennuste kirjattiin lukemine 2,6 miljardia.

Ericsson uskoo, että 5G-tilaajien määrän kasvu kiihtyy jo tänä vuonna koronapandemiasta huolimatta. Aiemmin yhtiö on arvioinut, ett tämän vuoden lopulla maailmassa olisi 100 miljoonaa 5G-tilaajaa. Uusi ennuste luvataan antaa ensi kuussa yhtiön Mobility Reportin yhteydessä.

Ekholmin mukaan 5G-rakentamista viivästyttää lähinnä vapaiden taajuuksien löytyminen joillakin markkinoilla. Silti on jo nyt näkyvissä, että operaattorit alkavat tehdä 5G-datalla rahaa. – Ensiksi 5G-tekniikkaan lähteneet operaattorit kasvattavat jo selvästi 5G-liikevaihtojaan, Ekholm kommentoi.

Pandemia on asettanut operaattoreiden verkot lujille. – Viimeisen kahden kuukauden aikana verkkoliikenne on kasvanut viidenneksellä ja sen keskus on siirtynyt bisneskeskuksista asuinkeskuksiin.

Tämä kuvastaa tietysti etätyön yleistymistä. – Vaikka maa menisi karanteeniin, meidän insinöörimme tekevät töitä pitääkseen verkot toiminnassa, Ekholm kehui omaa väkeään.