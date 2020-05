Korona lisää jakelijoiden ahdistusta

Puolijohteiden kysyntä väheni selvästi Euroopassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäsi koronapandemia on tehnyt näkyvistä erittäin epävarmat. Myös Euroopan elektroniikkavalmistuksessa on tultu tilanteeseen, jossa kaikki kärsivät.

DMASS-järjestön mukaan eurooppalaisten jakelijoiden puolijohdemyynti laski tammi-maaliskuussa 11,7 prosenttia ja oli 2,19 miljardia euroa. DMASS:n puheenjohtaja George Steinbergerin mukaan monien maiden sulkemiset ja teollisuuden tuotannon hidastuminen vaikuttavat elektroniikkateollisuuteen melko vakavasti.

Pahin on vielä edessä. – Suurimmat vaikutukset tulevat seuraavien vuosineljännesten aikana. Pandemia on myös vääristänyt näkyvyyttä toimitusketjussa, minkä vuoksi on vaikea ennustaa, mitä teollisuus saattaa tarvita seuraavien vuosineljännesten aikana, Steinberger sanoo.

Korona on kohdellut eri alueita Euroopassa eri tavoin. Saksassa puolijohteita myytiin 646 miljoonalla eurolla eli 11,8 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Itä-Euroopassa laskua tuli vain neljä prosenttia.

Pohjoismaiseen markkinaan korona on osunut kovaa. DMASS:n mukaan puolijohdejakelu kutistui tammi-maaliskuussa 38 prosenttia. Jakelijat myivät piirejä 154 miljoonalla eurolla. Steinbergerin mukaan Pohjoismaiden heikot luvut selittyvät osin sillä, että moni valmistaja on siirtynyt ostamaan komponentit suoraan toimittajilta.