CGI palkkaa Lahteen 30 pilviosaajaa

IT-palveluyhtiö CGI laajentaa CloudOps-palveluverkostoaan ja rekrytoi uuteen, Lahteen juuri avattuun osaamiskeskukseen ensimmäisessä vaiheessa 30 uutta työntekijää. Osaamiskeskus erikoistuu tuottamaan pilviteknologiaan ja sen turvalliseen hyödyntämiseen liittyviä palveluja, joiden kysyntä jatkaa kasvuaan myös Suomessa.

CGI rekrytoi osaamiskeskukseensa muun muassa pilviasiantuntijoita, sovelluskehittäjiä, järjestelmänvalvojia sekä henkilöitä, joilla on kokemusta konesaleista ja prosessiosaamisesta. Osaamiskeskuksen tehtävänä on auttaa kaikkia pilvipalveluja kehittäviä organisaatioita riippumatta siitä, vastaako varsinaisesta kehitystyöstä asiakkaiden oma in-house-tiimi vai ulkopuolelta ostettu kehitysyksikkö.

Lukuisat yritykset ovat viime vuosina siirtäneet IT-infransa, sovelluskehityksensä ja erilaiset palvelunsa pilveen. Tavoiteltujen kustannussäästöjen sijasta monet IT-osastot ovat havahtuneet ennakoitua suurempiin ylläpitokustannuksiin.

- CloudOps on vastaus erityisesti tähän pilvivetoisen kehitys- ja ylläpitokustannusten hallintaan. Suurilla yrityksillä voi olla useita sovelluksia kehittäviä DevOps-tiimejä, jotka ketteryyden kääntöpuolena synnyttävät pilviympäristöihin hajautuneita ja toisistaan täysin irrallaan olevia ohjelmistoja ja arkkitehtuureja. Lopputuloksena on IT-johdon kannalta kaoottinen tilanne, kuvailee haasteita CGI:n Cloud Native -yksikön teknologiajohtaja Matti Koljonen.

CloudOps-palvelukeskuksen tehtävä on yhdenmukaistaa tekeminen niin, että DevOps-tiimit toimivat entistä tuottavammin. Keskukseen CGI on paketoinut toimivimmat turvalliset menetelmät ja mallit sekä parhaat käytännöt toimittajariippumattomaksi palveluksi, joka ratkaisee asian automatisoimalla ylläpitotoimintoja niin pitkälle kuin on mahdollista.