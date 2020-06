Koodaajat listasivat pelätyimmät ohjelmointikielet

Stack Overflow on palvelu, johon koodaajat voivat lähettää kaikenlaisia kysymyksiä ja joihin kollegat vastaavat parhaansa mukaan. Mitä tapahtuu, kun koodareilta kysytään pelätyimpiä kieliä? Saadaan lista ohjelmointikielistä, joita kehittäjät eivät mielellään käyttäisi.

Business Insider on koonnut yhteen 10 vihatuinta kieltä. Koodaajien epäonneksi hyvin moni listan kielistä on myös käytetyimpiä. Ongelmia ei siis pysty pakenemaan.

Stack Overflow´n kyselyyn vastasi 65 tuhatta kehittäjää, joten tuloksia voi pitää ainakin suuntaa antavina. Sijalla 10 oli tilastollisen laskennan R-kieli. Yhdeksäntenä majailee Java, joka on samalla yksi suosituimpia tai ainakin käytyimpiä kieliä.

Kahdeksanneksi vihatuin kieli on C++, jolla on koodattu esimerkiksi selaimia, pelejä ja monia käyttöjärjestelmiä. Ruby listan seitsemäntenä saa usein kehuja helppolukuisasta syntaksistaan. PHP:tä käytetään webbisivujen tuottamiseen tietokannoista, mutta pelätyimpien kielten listalla se on päässyt sijalle kuusi.

C-kieli on monen nykykielen esi-isä, mutta koodaajat arvioivat sen viidenneksi pelätyimmäksi. Prosessorien ohjaamiseen kehitetty assembly on listalla sijalla neljä ja Perl sijalla kolme. Tämä on ehkä yllättävää, sillä moni ylläpitäjä käyttää Perliä jatkuvasti.

Entäpä ne kaikkein vihatuimmat? Monen mielestä paras käyttöjärjestelmä OS X ja iOS koodataan Objective-C:llä, joka alun perin kehitettiin Steve Jobsin NeXT-tietokoneen ohjelmointiin. Sitä pelätyimmäksi on listattu vain Microsoftin VBA eli Visul Basic for Applications. VBA-koodia ajetaan tyypillisesti Office-sovelluksen sisällä eri toimintoihin.

VBA on ollut vihatuimpien kielten listan kärjessä nyt kahden vuoden ajan. Välillä kielestä on ollut tarkoitus luopua, mutta Microsoftin tämän hetken virallinen kanta on, ettei sitä tulla poistamaan Officesta.

