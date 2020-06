Valvontakameran tekoäly tunnistaa pian kohteet itsenäisesti

Kuvan analyysi perustuu yhä laajemmin tekoälyyn, joka osaa tunnistaa datasta monenlaisia asioita. Samalla kasvaa vaatimus tuoda tekoälylaskentaa pilvestä itse laitteille. Renesasin uusin ohjainpiiri vastaa tähän vaatimukseen.

Renesas on esitellyt uuden mikroprosessorien RZ / V -perheen, jolle on lisätty DRP-AI-lohko. Kyse on dynaamisesti uudelleen konfiguroitavasta prosessorista, joka voidaan optimoida konenäkösovelluksiin.

Renesasin mukaan vaatimus reaaliaikaisten, AI-pohjaisten henkilöiden ja esineiden tunnistamisen toiminnoista sovelluksissa, kuten teollisuuden valvontakameroissa sekä tuoteskannereissa on kasvanut nopeasti. AI-prosessointiin tarvittava korkeampi virrankulutus ja lämmöntuotanto tuovat kuitenkin uusia haasteita sulautetuille kehittäjille.

Uuden perheen ensimmäinen prosessori RZ / V2M kykenee tekoälylaskentaan 4 watin tehonkulutuksella. Tämä eliminoi teollisuustietokoneesta jäähdytyslevyjen ja tuulettimien tarpeen, mahdollistaa prosessorin käytön pienikokoisissa laitteissa tai auttaa minimoimaan laitekoot ja laajentaa mahdollisuuksia sisällyttää tekoäly sulautettuihin laitteisiin. Se auttaa myös vähentämään BOM-kustannuksia.

Tekoälylohkon lisäksi uutuusprosessori sisältää ISP-kuvankäsittelyprosessorin, joka käsittelee 4K-kuvia 30 ruudun sekuntinopeudella. Teollisuuskamera pystyy prosessorin avulla itsenäisesti prosessoimaan dynamiikaltaan HDR-tasoista videota, joten kamerat näkevät tarkasti kohteet myös heikoissa valaistusoloissa.

RZ / V -piirien prosessori perustuu kahteen Arm Cortex®-A53 -ytimeen, jotka toimivat gigahertsin kellotaajuudella. AI-kiihdytinosa yltää suorituskykyyn 1 TOPS/W eli se suorittaa biljoona operaatiota sekunnissa yhden watin teholla.

Piiri on koteloitu 15 x 15 millimetrin FCBGA-koteloon. Volyymituotannon on määrä alkaa joulukuussa 2020.