Yrityksiä uhkaa softakaaos

Mitä voimakkaammin yritys kehittää liiketoimintaa tukevia ohjelmistoja, sitä parempi on sen kilpailukyky olosuhteiden muuttuessa. Yritysten menestymiselle on kriittisen tärkeää, että eri-ikäisiä ja -tasoisia IT-resursseja pystytään hallinnoimaan helposti ja läpinäkyvästi, kirjoittaa VMwaren Suomen maajohtaja Mikael Markkula.

Esimerkiksi Forresterin tuoreen tutkimuksen mukaan 88 prosenttia yritysjohtajista oli sitä mieltä, että sovellusportfolion kehittäminen parantaa suoraan asiakaskokemusta. Lähes yhtä moni sanoi samassa tutkimuksessa, että asiakastyytyväisyys näkyy myös suoraan yrityksen tuloksessa.

Liiketoiminnalle on siksi äärimmäisen tärkeää nopeuttaa sykliä, jolla ohjelmistoja kehitetään. Tämä vaatii vaivaa, mutta on sen arvoista. Parhaita keinoja on modernisoida yrityksen ohjelmistot siten, että niiden ketterä päivittäminen onnistuu. Tällöin pystytään vastaamaan joustavasti asiakkaiden ja liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Raskas legacy-ohjelmistojen perintö on yksi pahimmista kilpailukyvyn kehittämisen esteistä. Ohjelmistomonoliittia on hankalaa tai mahdotonta päivittää ketterästi vähitellen, mitä kehittämissyklin nopeuttaminen edellyttäisi.

Siirtymää pilveen tai muuta ohjelmistojen nykyaikaistamista ei voi toteuttaa kertarysäyksellä. Ohjelmistoja on rakennettu pitkän ajan kuluessa, ja moni yritys elää todellisuudessa, jossa joudutaan samaan aikaan ultramodernien konttisovellusten lisäksi ylläpitämään vuosikymmenien takaisia legacy-ohjelmistoja sekä kaikkea tällä välillä. Erilaisten ratkaisujen kirjo on valtava. On SaaS-palvelua, natiivisti pilvessä ajettavia sovelluksia, omalla palvelimella majailevia softia sekä perinteisiä paikallisella koneella käytettäviä ohjelmistoja.

Yritysten menestymiselle on kriittisen tärkeää, että eri-ikäisiä ja -tasoisia IT-resursseja pystytään hallinnoimaan helposti ja läpinäkyvästi. Hallinnan ja operoinnin virtaviivaistaminen ja selkeyttäminen ovat tärkeimpiä asioita, joita CIO-, CDO- ja CEO-tason pitää lähivuosina selvittää. Jos asiaan ei kiinnitetä huomiota nyt, niin yritys vain kasaa tulevaisuuden korjausvelkaa ja lähivuosista tulee entistäkin vaikeampia.

Neljä tapaa hallita sovelluskaaos

Sovelluskaaoksen voi kuitenkin ottaa haltuun, kun muistaa tärkeimmät periaatteet:

Varmista tietoturva. Riippumatta siitä, ajetaanko sovellusta julkisessa tai yksityisessä pilvessä, hybridipilvessä tai omassa konesalissa, sen täytyy olla luontaisesti turvallinen. Kunnollista tietoturvaa ei voi enää lisätä jälkikäteen, vaan sen pitää olla ykkösprioriteetti jo sovellusta suunnitellessa. Tietoturvan pitää olla sisäänrakennettuna itse sovellukseen, verkkoon ja kaikkiin vaiheisiin, joissa dataa kulkee ja joissa sitä käsitellään.

Sovellusten hallinnointipolitiikka on tässä mielessä tärkeämpää kuin yksittäiset ominaisuudet. Silloin päivitykset ja muutokset voidaan tehdä keskitetysti sen sijaan, että jouduttaisiin käsittelemään kutakin sovellusta yksitellen. Virheiden mahdollisuudet vähenevät, ja turvan tasosta on koko ajan selkeä näkemys.

Keskitetty ja johdonmukaisesti toimiva hallinta kaikille sovelluksille. Tämä on monipilviympäristössä aivan välttämätöntä. Kun IT-osasto pystyy hallitsemaan samalla tavalla koko sovelluskirjoa, olipa se sitten pilvessä, omassa konesalissa tai verkon reunalla, yrityksen ei esimerkiksi tarvitse palkata kuhunkin kohteeseen omaa erityisasiantuntijaa. Näin vältetään siiloutuminen, joka on myrkkyä ketterälle ja tehokkaalle toiminnalle.

Johdonmukaisen hallinnan tärkein hyöty on kuitenkin siinä, että se mahdollistaa sovellusten modernisoinnin niin, että ne tukevat liiketoimintaa sen sijaan, että liiketoimintaa mukautettaisiin sovellusten rajoitteisiin.

Varmista, että sovelluksia voi siirtää pilvestä toiseen ilman että koodia joudutaan muuttamaan. VMwaren kyselyssä joka neljäs piti tätä seikkaa ongelmana sovellusten modernisoinnissa ja pilvimigraatiossa. Refaktorointi voikin tulla kalliiksi, mutta onneksi on myös muita ratkaisuja. Sovelluksen toiminnallisuudet ja käyttöliittymä voivat esimerkiksi olla pilvessä, ja data omassa konesalissa. Käyttöön voidaan myös ottaa ohjelmistot SaaS-palveluna tai rakentaa suoraan uusia pilvinatiiveja sovelluksia. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan kuitenkin johdonmukaisesti toimivaa hallintaa.

Liiketoiminnan ja IT:n täytyy toimia läheisessä yhteistyössä. Liiketoiminta kaipaa johdonmukaisuutta ja helppoa hallittavuutta. Sovelluskehittäjät puolestaan tarvitsevat työkalut ja ympäristöt, joiden avulla he voivat tehdä oman työnsä hyvin. On tärkeä löytää oikea tasapaino, jotta ongelmilta vältyttäisiin. Sovellusten kehittämissyklit ovat nopeutuneet, eikä enää voi käyttää puolta vuotta jonkin ominaisuuden kehittämiseen ja testaamiseen.

Kun sovelluskehittäjät voivat kehittää ratkaisuja missä tahansa julkisessa pilvessä ja myös ottaa niitä käyttöön missä tahansa, he voivat keskittyä liiketoiminnan ongelman ratkaisemiseen sen sijaan, että miettisivät teknisiä rajoitteita. Konttiteknologia on osoittautunut tässä hyväksi ratkaisuksi.

Miten tästä eteenpäin?

Sovellusten modernisoinnissa käytetään nyt paljon konttiteknologiaa: markkinat valloittanut Kubernetes ja muut nykyaikaiset konttiteknologiat tuovat etuja, mutta eivät korjaa perusongelmaa eli siiloutumista. Parhaat hyödyt jäävät saavuttamatta, jos yrityksellä on kasa koodikontteja, jotka pyörivät omissa siiloissaan. Yrityksellä ei välttämättä ole keskitettyä strategiaa päivityksiin, vaan kukin ohjelmisto elää omaa elämäänsä sen mukaan, millaiset tavoitteet sen omistavalla liiketoimintayksiköllä on.

Kun VMware tutki maailmanlaajuisesti yritysten pilvistrategioita, havaittiin että jo 60 prosenttia yrityksistä on siirtämässä toimintoja aktiivisesti julkiseen pilveen. Tällä hetkellä suositaan monipilviympäristöjä, joissa käytetään ristiin julkisen pilven eri alustoja, yksityistä pilveä, hybridiratkaisuja ja omaa konesalia. Forresterin tuoreen tutkimuksen mukaan tietohallintojohtajat uskovat, että heidän käyttämiensä pilvien määrä kasvaa vuoteen 2023 mennessä yli 50 prosenttia. Toisin sanoen: kun nyt erilaisia pilviä on käytössä keskimäärin 5,6, niitä olisi kolmen vuoden päästä 8,7.

Omat konesalit eivät kuitenkaan ole katoamassa minnekään, sillä puolet sovelluksista toimii vielä on-premises-ratkaisulla. Hybridipilvi tuntuu olevan turvallisuushakuisten yritysten valinta, sillä monikaan ei vielä halua tehdä ratkaisua kumpaankaan suuntaan julkisen pilven tai oman IT-ympäristön välillä. Loppujen lopuksi ei ehkä olekaan tärkeää, missä ympäristössä ohjelmistot pyörivät, kunhan ne täyttävät yrityksen tarpeet. Olennaista on, että tietoturva on kunnossa ja sovellusten hallinta onnistuu johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi alustasta riippumatta.

Yritysohjelmistojen modernisoinnin tärkeimpänä päämääränä on se, että ohjelmistot tukevat täysin liiketoimintaa. Tavoitteena on vähentää monimutkaisuutta ja tarjota kattava näkymä yrityksen resursseihin riippumatta siitä, missä ne majailevat. Tällä hetkellä parhaan ratkaisun tähän tarjoavat hybridipilvi, konttiteknologia sekä järjestelmä, jonka avulla pystytään johtamaan koko sovellusorkesteria johdonmukaisesti yhdestä näkymästä.

VMwaren juuri julkistama Tanzu on esimerkki modernista työkalusta pilvi- ja konttiresurssien keskitettyyn hallintaan.