OnePlus vetää vielä vaisua 5G-puhelinmyyntiä

Operaattorit ovat julkistaneet kesäkuun älypuhelinten myyntitilastonsa. 5G ei vielä näy myydyimpien laitteiden listalla, mutta myydyimpien 5G-puhelimien listaa miehittää OnePlus.

Elisan 5G-myyntilistalla kärjessä olivat OnePlus 8 5G, OnePlus 7 Pro 5G ja OnePlus 8 Pro 5G. Seuraavat sijat menivät Samsungin neljälle 5G-mallille. Näiden kärjessä on edullisemman luokan Samsung A51 5G, joka komeilee myös DNA:n 5G-puhelimien listan kärjessä.

DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikon mukaan 5G-puhelimien kysyntä on kasvanut selkeästi. - Valikoimassamme on jo parikymmentä eri 5G-puhelinmallia ja loppuvuoden aikana valikoimaan on tulossa lisää malleja myös uusilta valmistajilta, Aavikko kertoo.

5G-puhelimien tähän asti korkea hinta on taatusti hidastanut laitekauppaa. Nyt tarjolle on tullut alle 500 ja jopa alle 400 euron malleja, joista löytyy myös 5G-modeemi. Todennäköisesti vuoden loppuun mennessä siirrytään aikaan, jossa uudessa puhelimessa on pakko olla 5G-yhteys, kunhan Apple ehtii mukaan leikkiin.

Tällä hetkellä 5G-puhelimet eivät yllä operaattorien myyntilistojen top10-listalle. Sekä DNA:n, Elisan että Telian kaksi myydyintä puhelinta olivat kesäkuussa Samsung Galaxy A40 ja A20e, joten Samsung on osunut malleillaan kultasuoneen.