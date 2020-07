Nokia-puhelimia kehittävä HMD Global on ostanut tamperelaisen älypuhelimien kyberturvaratkaisuja kehittävän Valona Labsin toiminnot. Kaupan myötä HMD perustaa Tampereelle uuden osaamiskeskuksen, johon myös ryhdytään rekrytoimaan välittömästi lisää osaajia.

Valokuituyhteyksiä rakentavan Valokuitunen Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista pitää valokuitua luotettavimpana ja nopeimpana nettiyhteytenä. Yhtiön panostaessa voimakkaasti kuituverkon rakentamiseen Suomessa on alkamassa kova kisa kuidun ja 5G:n välillä.

Antureita on jo pitkään käytetty teollisuusympäristöissä kriittisenä elementtinä prosessien ja ympäristön valvonnassa. Usein nämä anturit on rakennettu tiettyä sovellusta ja käyttöolosuhteita ajatellen, ja niiden valmistaminen on suhteellisen kallista ja aikaa vievää. Edullisemmin tämä onnistuu MEMS-tekniikalla, kertoo STMicroelectronics tuoreessa ETNdigi-lehden artikkelissa.

Samsung on esitellyt toisen polven QLC-pohjaiset SSD-levyt kuluttajien tietokoneisiin. Ahtamalla neljä bittiin samaan muistisoluun uusilla 870 QVO -levyillä saadaan jopa kahdeksan teratavun kapasiteetti 2,5-tuumaiselle levylle. Hintaa tällä kapasiteetilla vielä toki on melkoisesti.

Operaattorit ovat julkistaneet kesäkuun älypuhelinten myyntitilastonsa. 5G ei vielä näy myydyimpien laitteiden listalla, mutta myydyimpien 5G-puhelimien listaa miehittää OnePlus.

IoT-järjestelmiin liitetyt laitteet muodostavat valtavan potentiaalisen hyökkäyspinnan hakkereille ja muille pahantahtoisille toimijoille. Järjestelmän suojaus vaatii luotettavia tapoja tallentaa salattavia tietoja ja todentaa niiden oikeellisuus paljastamatta itse salaista dataa. Tähän päästään hyödyntämällä turvaelementtiä, käy ilmi Microchip Technologyn ETNdigi-lehden artikkelista.

5G-verkon yhteydet tukiasemasta verkkoon päin vaativat usein kuitua, mutta toisissa käyttökohteissa langaton yhteys voi olla parempi ratkaisu. Mikroaaltolinkeillä päästään jo riittävän datakapasiteettiin, todistaa Nokian tuore testi algerialaisen Djezzy-operaattorin kanssa. Kokeilussa käytettiin Nokian Wavence-mikroaaltolähtintä, jonka kapasiteetti oli erittäin korkea - 8,5 Gbps - lähes 6 kilometrin kantamalla.

Huawei on esitellyt uuden hakukonesovelluksen älypuhelimiinsa. Apps Searchin avulla sovellukset ja uutiset ovat helposti kuluttajien saatavilla. Sovellus on kehitetty yhdessä maailman ja Euroopan johtavien hakukoneasiantuntijoiden, kuten Qwantin ja Yandexin kanssa. Uusi hakusovellus on Huawein ratkaisu HMS-alustan puhelimien sovellusongelmaan. Niistä puuttuu Google Play -kaupan tuki, joten monia suosittuja sovelluksia joutuu asentamaan erikseen, mikäli ne eivät löydy Huawein omasta AppGallerystä.

Laitteiston eristämisen periaatteeseen perustuva Arm TrustZone - teknologia tarjoaa CPU-pohjaisen tietoturvafilosofian järjestelmäpiireille useissa eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa turvallisten IoT-solmujen ja luotettavan laiteytimen luomisen. ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-teknologian Cortex-M-pohjaisiin järjestelmiin, esittää Rutronik uudessa ETNdigi-lehden artikkelissa.

Tietoturvallisten älypuhelinjärjestelmien valmistaja Bittium lanseeraa viranomaisten Luottamuksellinen-tason viestintään tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 C -älypuhelimen. Siinä puhelimen ainutlaatuiset laitetason tietoturvaratkaisut ja Android 9 -käyttöjärjestelmään kerroksittain rakennettu tietoturva vahvistuvat dualboot-toiminnolla. Kaksoiskäynnistyksen ansiosta yhdellä alustalla toimii kaksi täysin erillistä ja kovennettua käyttöjärjestelmää: luottamuksellinen ja yksityinen käyttöjärjestelmä.