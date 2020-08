Electronica aiotaan järjestää karsittuna

Messe München ilmoittaa, että joka toinen vuosi järjestettävä Electronica-messu pidetään tänä vuonna suunnitellusti 10.-13. marraskuuta. Aiempia kertoja pienempää näyttelyä täydennetään erilaisilla digitaalisilla kokonaisuuksilla.

Viestillään messujärjestäjä haluaa luoda positiivista henkeä koko elektroniikka-alalle. Totuus on kuitenkin tällä hetkellä se, että pandemian jyllätessä ja uusien tartunta-aaltojen vyöryessä mikään tapahtuma ei ole tällä hetkellä kirkossa kuulutettu.

Messe Münchenin toimitusjohtaja Falk Senger suhtautuu kuitenkin luottavaisesti tulevaan syksyyn mukautetun konseptin ansiosta. - Vaikka vähennämme näyttelyiden kokonaispinta-alaa, tarjoamme yrityksille mahdollisuuden esitellä tuotteitaan maailmanmarkkinoille sekä hallissa että digitaalisesti.

Uusia ratkaisuja ovat digitaaliset messuosastot ja konferenssilähetykset. Tällä tavoin asiakkaat voivat päivittää tietonsa autoteollisuuden, sulautetun tekniikan, IIoT:n, 5G:n, lääketieteellisen elektroniikan ja älykkään energia-alan uusimmista suuntauksista, vaikka he eivät voisi olla henkilökohtaisesti Münchenissä.

Näytteilleasettajista osa on tyytyväinen messukonseptin laajentamiseen digitaalisesti. Esimerkiksi NXP Semiconductorsin pääjohtaja Kurt Sievers kehuu, että "Electronica on välttämätöntä kokoontumispaikkana teollisuudelle. Meille on tärkeää esitellä innovaatioitamme ja pitää tiivistä vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.

Toisaalta esimerkiksi Siemens on ilmoittanut, ettei se tule osallistumaan fyysisesti mihinkään tapahtumiin tänä vuonna. Electronica-järjestäjät varautuvat pienempään osastomäärään ja arvioivat, että kahden vuoden takaisen 17 hallin sijaan marraskuussa riittää seitsemän hallia. Siinäkin on messuvierailla aivan riittävästi talsittavaa.