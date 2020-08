Kun koronapandemia pakotti keväällä ihmiset eristyksiin, he alkoivat ostaa uutta viihde-elektroniikkaa. Tämä käy Elektroniikan Tukkukauppiaiden alkuvuoden tilastoista. Kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Huawei alkaa pian olla suurissa vaikeuksissa. Yhtiön mukaan siltä alkavat loppua prosessorit älypuhelimiin. Nyt Qualcomm hakee lupaa toimittaa piirejä kiinalaisvalmistajalle Yhdysvaltain hallitukselta.

Merkittävien etujensa ansiosta mobiiliteknologiaan perustuvat privaattiverkot yleistyvät nyt kiivasta vauhtia eri toimialoilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koko maailmassa niitä nousee lähivuosina miljoonia kappaleita, ja puhutaan miljardien eurojen ilmiöstä. Etteplan selventää ilmiötä ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Pietarilaisen ITMO-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet maailman pienimmän huoneenlämmössä toimivan puolijohdelaserin. Laser on 310 nanometrin kokoinen nanopartikkeli, joka pystyy säteilemään vihreää valoa. 310 nanometriä tarkoittaa, että yhdelle millimetrille sopii niitä peräti 3000 kappaletta. Tutkimus on julkaistu ACS Nano tiedelehdessä.

VMware on julkistanut ensimmäisen Pohjoismaihin keskittyneen tietoturvauhkien raportin. Extended Enterprise Under Threat -raportin tulokset kertovat karua kieltään: kyberhyökkäykset ovat kovassa kasvussa Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa.

Tulevaisuudessa kaikkien autojen ECU-elektroniikkayksiköt päivitetään verkon yli. Siemens kertoo nyt demoavansa oman AUTOSAR-toteutuksena päivittäistä radioteitse yhdessä Excelforen kanssa.

T-Mobile sanoo käynnistäneensä maailman ensimmäisen toisen sukupolven maanlaajuisen 5G-verkon Yhdysvalloissa. Verkko kattaa yli 7500 kaupunkia ja sen alueella asuu lähes 250 miljoonaa ihmistä. T-Mobilen SA-verkon core-osasta vastaavat Cisco ja Nokia. Radioverkon ovat toimittaneet Nokia ja Ericsson.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat löytäneet yli 400 haavoittuvuutta Qualcommin valmistamissa Snapdragon-piireissä. Ongelma koskettaa jopa 40 prosenttia maailman älypuhelimista. Valmistajiin kuuluvat niin Google, LG, Samsung, Xiaomi, OnePlus ja monet muut.

Nanyangin teknillisen korkeakoulun, Singaporen NTU-yliopiston ja Osaka yliopiston yhteisprojektissa on kehitetty terahertsitaajuuksilla toimiva piiri, jolla on ylletty testeissä 11 gigabitin datanopeuteen.

Suomessa on kehitetty maailmanlaajuisestikin huomattava ratkaisu internet-liikenteen laitepohjaiseen salaukseen. Asialla on Aalto-yliopistossa vuonna 2017perustettu Xiphera. Sen kehittämä ratkaisu on toteutettu Intelin FPGA-piirille.