Python nousi kielten kärkeen

Pythonin nousu ohjelmointikielten kärkeen on ollut näkyvissä jo useamman vuoden ajan, mutta tuore IEEE-järjestön rankkaus varmentaa asian. IEEE:n listalla Java on kakkosena ja C kolmantena.

Myös Tiobe on laatinut oman heinäkuun listansa ja siinä C oli kärjessä ennen Javaa ja Pythonia.

IEEE:n mukaan sen listaus on suunnattu jäsenistölle eli elektroniikkasuunnittelijoille. Sen suosio on kasvanut koneoppimisen myötä. Python on yhä suositumpi myös alan opiskelijoiden parissa, IEEE perustelee.

Pythonin, Javan ja C:n jälkeen listalla tulevat C++, Javascript ja R. Listan seitsemänneksi on noussut Arduino. IEEE muistuttaa, etteivät kaikki pidä Arduinoa kielenä vaan alustana, jota koodataan C/C++-johdannaisilla.

Koronapandemia on jättänyt jälkensä myös ohjelmointikielten rankkaukseen. IEEE:n mukaan tämä liittyy siihen, että huhtikuussa monet amerikkalaiset työttömyystukijärjestelmät kaatuivat rankan paineen alla. Osa niistä oli koodattu cobolilla vuosikymmeniä sitten ja yhtäkkiä organisaatiot tarvitsivat cobol-osaajia päivittämään järjestelmiään.