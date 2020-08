Komponenttijakelija Mouser Electronics ilmoittaa saaneensa valikoimaansa Intelin uusia Optane-muisteja. Kyse on aikanaan Intelin ja Micronin yhdessä 3D Xpoint -nimellä kehittämästä haihtumattomasta muistitekniikasta.

Pythonin nousu ohjelmointikielten kärkeen on ollut näkyvissä jo useamman vuoden ajan, mutta tuore IEEE-järjestön rankkaus varmentaa asian. IEEE:n listalla Java on kakkosena ja C kolmantena.

Uusi kyberhyökkäys leviää nopeasti ja laajasti ympäri maailmaa. Ammattimaisesti tehdyt sivut kehottavat käyttäjää päivittämään selaimensa turvallisuussyistä, mutta selaimen päivittämisen sijaan päivityspainikkeen painaminen antaa huijarille etäpääsyn tietokoneeseen.

Sulautetuissa sovelluksissa ohjelmakoodi yritetään yleensä puristaa mahdollisimman kompaktisti, jotta laite tulee toimeen mahdollisimman pienellä muistilla. Saksalainen SEGGER on esitellyt uuden version Embedded Studiostaan ja sen avulla koodi puristuu tiukempaan kuin koskaan aiemmin.

Bioimpedanssimittaus on monipuolinen, nopea, noninvasiivinen ja edullinen työkalu ihmiskehon koostumuksen arviointiin ja monien sairauksien diagnosointiin. Analog Devicesin AD5940:n kaltaisten piirien ansiosta voidaan rakentaa pienikokoisia, suorituskykyisiä ja vähän virtaa kuluttavia bioimpedanssianalysaattoreita, jotka toimivat jopa paristoilla, kertoo Analog Devices ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Kun koronapandemia pakotti keväällä ihmiset eristyksiin, he alkoivat ostaa uutta viihde-elektroniikkaa. Tämä käy Elektroniikan Tukkukauppiaiden alkuvuoden tilastoista. Kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Huawei alkaa pian olla suurissa vaikeuksissa. Yhtiön mukaan siltä alkavat loppua prosessorit älypuhelimiin. Nyt Qualcomm hakee lupaa toimittaa piirejä kiinalaisvalmistajalle Yhdysvaltain hallitukselta.

Merkittävien etujensa ansiosta mobiiliteknologiaan perustuvat privaattiverkot yleistyvät nyt kiivasta vauhtia eri toimialoilla ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koko maailmassa niitä nousee lähivuosina miljoonia kappaleita, ja puhutaan miljardien eurojen ilmiöstä. Etteplan selventää ilmiötä ETNdigi-lehden artikkelissaan.

Pietarilaisen ITMO-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet maailman pienimmän huoneenlämmössä toimivan puolijohdelaserin. Laser on 310 nanometrin kokoinen nanopartikkeli, joka pystyy säteilemään vihreää valoa. 310 nanometriä tarkoittaa, että yhdelle millimetrille sopii niitä peräti 3000 kappaletta. Tutkimus on julkaistu ACS Nano tiedelehdessä.

VMware on julkistanut ensimmäisen Pohjoismaihin keskittyneen tietoturvauhkien raportin. Extended Enterprise Under Threat -raportin tulokset kertovat karua kieltään: kyberhyökkäykset ovat kovassa kasvussa Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa.