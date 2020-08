Koronapandemia toi vuoristoradan elektroniikkaan

Koronaviruspandemialla on ollut huomattava vaikutus elektroniikkateollisuuteen. Puolijohteiden kasvu oli jo kutistunut olemattomiin, kun tultiin vuoteen 2020. Analyytikot ennustivat toimitusmäärien vähenevän vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan elektroniikkateollisuus on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. 5G:n käyttöönotto, IIoT:n jatkuva eteneminen ja autoteollisuuden kehitys pitävät elektroniikkakomponenttien tarpeen korkeana.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Mouser Electronicsin Mark Burr-Lonnon ja Jeff Newell. Burr-Lonnon vastaa Mouserin palvelutoiminnoista Euroopan ja Aasian alueilla. Hän tuli Mouserin palvelukseen emoyhtiö TTI:stä vuonna 2008. Newell on puolestaan Mouserin tuotejohtaja, joka siirtyi Mouserin palvelukseen 22 vuoden Texas Instruments -uran jälkeen vuonna 2013.

Komponenttipulasta on tullut alan uusi normi, etenkin passiivikomponenttien, kuten MLCC-kondensaattorien kohdalla. Mikään ei kuitenkaan valmistanut meitä vuoristorataan, joksi vuosi 2020 osoittautui. Vuoden 2019 joulusesongin jälkeen tästä vuodesta näytti tulevan hyvä vuosi elektroniikkateollisuudelle. Tällä hetkellä tuomiota on vaikea antaa, kun syöksymme vuoden 2020 läpi. Kiinalainen uusivuosi vaikuttaa aina teollisuuden tarjontaan ja on hyödyllinen vuodenajan indikaattori. Kiinalaisten juhlien jälkeen iski COVID-19, eikä teollisuus palautunut Aasiassa heti normaaliin tapaan.

Me Mouserissa näimme komponenttien myynnin äkillisen nousun, kun eurooppalaiset ja amerikkalaiset asiakkaamme oivalsivat, mitä Kiinassa oli tapahtumassa. Muutaman kuukauden kuluessa koko tilanne oli kääntynyt päälaelleen, kun Kiina ja muut Aasian maat alkoivat palautua, ja Eurooppa ja Yhdysvallat alkoivat sulkea yhteiskuntiaan. Kyseisen suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana liikevaihtomme Kiinassa laskivat 40 prosenttia vain elpyäkseen ja sitten kasvaakseen 20 prosenttia, ja nouseva suuntaus jatkuu edelleen.

Seuraavat kolme kuukautta ovat kriittisiä Euroopan teollisuudelle, kun siirrymme kesän jälkeen syksyyn. Tuotantolaitokset ovat käynnissä koko alueella, ja henkilökunta palaa töihin. Merkittävä osa elektroniikkajakelijan tuloista tulee OEM-valmistajilta, joten heidän tilausmääriensä kasvu on rohkaisevaa. Pienet ja keskisuuret elektroniikan valmistusyritykset ovat toinen merkittävä asiakasryhmä Mouserille, joten nämä asiakasryhmät ovat jälleen hyvä indikaattori markkinoiden tilasta.

Trendit muuttuvat

Suuntaukset, joiden ajattelimme hallitsevan vuotta 2020, ovat vaihtuneet. Jotkut ovat kadonneet, uusia on tullut nopeasti tilalle ja jotkut pysyvät edelleen mukana, tosin vaimentuneina.

Useimpien moottoriajoneuvojen valmistajien lanseeratessa uusia sähköautomalleja ja monien ottaessa ajoneuvoissaan käyttöön uusia laajan kaistaeron tehokomponentteja autoteollisuuden markkinanäkymät näyttivät positiivisilta. Valitettavasti autoteollisuus on kokenut merkittävän laskun uusien ajoneuvojen myynnissä COVID-19:n takia. Guardian-sanomalehden tutkimuksen1 mukaan Iso-Britannian autojen myynti laski huhtikuussa 2020 tasolle, jota ei ollut nähty vuoden 1946 jälkeen. Huhtikuussa rekisteröitiin vain 4321 uutta autoa.

Ei ole yllättävää, että lääketieteellisessä elektroniikassa, kuten hengityslaitteissa käytettyjen komponenttien kysyntä on moninkertaistunut erittäin nopeasti. Myös näihin liittyvien komponenttien tarve on noussut nopeasti. Antureita, passiivikomponentteja, näyttöjä, mikro-ohjaimia ja verkkoliitäntäkomponentteja myydään nyt lisääntyvästi. Toisen pandemia-aallon todennäköisyys pitää lääketieteellisten osien kysynnän korkeana. Yhteiskunnan sulkemisten vuoksi uskomme, että lääketieteellisten laitteiden kysyntä kasvaa edelleen, kun toimistot, kaupat, ravintolat ja muut julkiset tilat etsivät yksinkertaisia diagnostisia lääketieteellisiä laitteita, kuten infrapunalämpötila-antureita asiakkaiden seuraamiseksi.

Toinen näkemämme myönteinen suuntaus on, että uusien tuotteiden suunnittelu ja innovaatiot jatkuvat. Laitteistoinsinöörit ja sulautetut kehittäjät työskentelevät nyt kotona, jatkavat innovoimista ja pitävät tuotekehityksen aikataulussa. Mouserin asiakastiimit ja toimittajat ovat myös sopeutuneet muuttuvaan maailmaan. Nyt toimittajien tapaamiset asiakkaiden kanssa tapahtuvat Google Hangouts-, Zoom- ja muilla konferenssialustoilla. Asiakassuunnittelutiimillä on suora yhteys toimittajien teknisiin asiantuntijoihin, ja nämä puhelut ovat tuottavia, keskittyneitä ja kiinnostavia. Asiakassuunnitteluryhmät ovat vuorovaikutuksessa samalla tavalla sovituin tehtävin, ja insinöörit voivat keskittyä toimintaansa keskeytyksettä. Jos laboratorioaikaa tarvitaan, se saadaan yleensä nopeasti ja tehokkaasti minimaalisella toimistovuorovaikutuksella. Insinöörit etsivät tapaa jatkaa kehitystä siinä, mikä saattaa tulla uudeksi normaaliksi monille.

Suunnittelu ja innovointi kotitoimistossa ei rajoitu olemassa oleviin tuotteisiin ja tuttuihin kulutuselektroniikkamerkkeihin. Uskomme tähän johtuu läheisistä työsuhteista toimittajiemme kanssa, teknisistä asiantuntijoista toimitusjohtajaan. Yksi toimitusjohtaja kommentoi äskettäin havaittua innovaatioiden aaltoa, joka voitaisiin vapauttaa elektroniikkateollisuuden käyttöön, kunhan yhteiskunnan sulkemiset perutaan.

Eurooppa menee eteenpäin

Kukaan ei tiedä millaisiksi seuraavat kolme kuukautta muodostuvat. COVIDin jälkeiseen aikaan on vielä pitkä matka, joten mitä tahansa voi tapahtua.

Toimitamme edelleen tilauksia autoasiakkaillemme, mutta volyymit osoittavat, että nämä ovat enemmän suunnittelutoimintaa kuin tuotantoa varten. Kuluu jonkin aikaa ennen kuin näemme paluun COVIDia edeltäville tasoille. Ajoneuvojen valmistus aloitetaan jossain vaiheessa nyt, kun autokaupat alkavat avata uudelleen oviaan. Silti voi kulua aikaa ennen kuin toimitusketju on riittävän vahva volyymituotannon aloittamiseksi.

Etelä-Euroopan maat, kuten Ranska, Espanja ja Italia, olisivat perinteisesti pitkillä kesälomilla tulevina kuukausina, mutta nyt, kun ne alkavat avautua lockdown-sulkemisista, on jonkin verran epävarmuutta siitä, jatketaanko kesälomia vai ei. Jotta kansantaloudet lähtevät uudestaan liikkeelle, henkilöstön on palattava takaisin töihin. Ennen kuin tämä tapahtuu, suurin osa kuluttajista on huolissaan rahan käyttämisestä esimerkiksi uusiin autoihin. Oleskelusta kotimaisemissa voi tulla normi myös rankkoja iskuja ottaneella matkailualalla, mikä johtaa taloudessa huomattavasti pidempään toipumisjaksoon.

5G:n käyttöönotto ajaa edelleen tuotantomäärien kasvua lyhyellä aikavälillä, ja RF-tehotransistorien, RF-suodattimien ja erikoistuneiden RF-liitäntätuotteiden kysyntä on vahvaa. Yksi osa innovaatioiden kiihtymistä koko toimialalla perustuu siihen, että komponenttitoimittajat helpottavat insinöörien mahdollisuuksia tutustua uusien tuotteiden tarjontaan. Kehitystyökalut ovat edelleen suosittu alue Mouser.com-sivustolla, ja näemme kysynnän kasvavan langattomissa SoC-piireissä, laajan kaistaeron tehotransistoreissa ja anturien evaluointipaketeissa ja referenssimalleissa.

Johtopäätös

2020 on vuoristorata eurooppalaiselle elektroniikkateollisuudelle. Kaiken kaikkiaan ala on paljon paremmassa kunnossa kuin onneton liikenne- ja matkailuala. Muutamat seuraavat kuukaudet määrittävät, mihin elektroniikkamarkkina päätyy joulukuuhun mennessä, ja se muodostaa myös näkymät vuodelle 2021. Suunnittelun ja innovaatioiden jatkuessa kaikkialla Euroopassa ensimerkit viittaavat siihen, että edessämme on jännittävät ajat.

1 https://www.theguardian.com/business/2020/may/05/uk-car-sales-coronavirus-lockdown-electric-car