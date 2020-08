Suomalainen MEMS pitää pintansa

Vantaalla Kehä III:n kupeessa toimiva entinen VTI Technologies eli nykyään Murata Manufacturing on pitänyt hyvin paikkansa MEMS-komponenttien markkinoilla. Viime vuonna tutkimuslaitos Yole Developpement rankkasi yrityksen sijalle kuusitoista.

MEMS-markkinoilla on jo pitkään ollut kaksi jättiä ja joukko pienempiä pelureita. Broadcom ja Bosch Sensortech hätyyttelevät vuositasolla puolentoista miljardin dollarin liikevaihtoa. Kolmanneksi suurin eli STMicroelectronics teki viime vuonna reilun 600 miljoonan dollarin MEMS-liikevaihdon.

Muratan liikevaihdoksi Yole kirjaa 240 miljoonaa dollaria. Sen vahvuus on laadultaan ja mittaustarkkuudeltaan erittäin suorituskykyiset anturit, joita tarvitaan vaativimmissa teollisuuden ja autojen sovelluksissa.

Markkinajohtaja Broadcom on aivan erilainen MEMS-yritys. Yhtiö on käytännössä ”yhden tempun poni”, joka kasvaa MEMS-pohjaisten RF-piirien kysynnän kasvulla älypuhelimissa. Sen kantaan viime vuonna kasvanut Bosch on puolestaan puhdas anturiyritys, jolla on laaja valikoima erityisesti erilaisia ympäristön tiloja aistivia antureita.

MEMS-markkina on kokenut kymmenen viime vuoden aikana ison mullistuksen. Vuosikymmen sitten markkinoita hallitsivat Texas Instruments DLP-mikropeileillään ja Hewlett-Packard mustesuihkutulostimien tulostinpäillä. Nyt nämä yritykset löytyvät MEMS-rankingista sijoilta neljä ja kuusi. Ne eivät myöskään koskaan enää nouse Yolen listalla, sillä uusien anturialueiden vaatiman MEMS-valmistusosaamisen kehittäminen on kallista ja aikaavievää.