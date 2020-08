Fingerprint Cards on ruotsalainen, jo vuonna 1997 perustettu yritys, joka on erittäin vahvassa asemassa uusien biometristen pankki- ja luottokorttien anturitoimittajana. Jo aiemmin se on sopinut toimittavansa antureita STMicroelectronicsin alustaan. Nyt vuorossa on toinen suuri maksusirujen toimittaja Infineon Technologies.

Uusi ETNdigi-erikoislehti ilmestyi kesäkuussa juhannuksen alla. Nyt voit valita lehdestä mielestäsi parhaan artikkelin ja äänestää. Äänestäneiden kesken arvotaan kehittäjille suunnattu Arduino MKR VIDOR 4000 -korttitietokone. Lehden artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi teollisuustietokoneiden uudesta COM-HPC-standardista, joka on viemässä sulautettujen korttitietokoneiden suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. PICMG-järjestön ja congatecin artikkelissa esitellään pian valmistuvan standardin uusia ominaisuuksia.

Antureita on jo pitkään käytetty teollisuusympäristöissä kriittisenä elementtinä prosessien ja ympäristön valvonnassa. Usein nämä anturit on rakennettu tiettyä sovellusta ja käyttöolosuhteita ajatellen, ja niiden valmistaminen on suhteellisen kallista ja aikaa vievää. Edullisemmin tämä onnistuu MEMS-tekniikalla, kertoo STMicroelectronics ETNdigi-lehden artikkelissa.

Ajoneuvoihin toimitetaan datansiirtoa varten enemmän kaistanleveyttä kuin koskaan aiemmin. USB 3.1 -väylä tarjoaa tähän erittäin nopeat tiedonsiirtoyhteydet, joita tarvitaan viihde- ja infojärjestelmien suoritusnopeuden varmistamiseen.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimusorganisaatio havaitsi äskettäin tietyissä Amazon/Alexa-aliverkkotunnuksissa tietoturva-aukkoja. Niiden kautta hakkerit olisivat voineet poistaa tai asentaa ”taitoja” (skills) kohteen Alexa-tilille. Aukkojen kautta olisi voinut päästä käsiksi äänihistoriaan ja henkilökohtaisiin tietoihin.

Suomalaisen ohjelmistoyhtiö Sensible 4:n robottiautojen pilottiprojekti saatiin päätökseen Helsingin Pasilassa. Tulokset ovat lupaavia. Kolme autoa ajoi hankalissa olosuhteissa ilman yhtäkään onnettomuutta.

Koronapandemia pakotti ihmiset keväällä kaikkialla maailmassa etätöihin aina, kun työt vain antavat siihen mahdollisuuden. Tämä näkyy myös PC-markkinoilla. Vuoden toisella neljänneksellä PC-myynti kasvoi esimerkiksi IDC:n mukaan 11,2 prosenttia.

Vantaalla Kehä III:n kupeessa toimiva entinen VTI Technologies eli nykyään Murata Manufacturing on pitänyt hyvin paikkansa MEMS-komponenttien markkinoilla. Viime vuonna tutkimuslaitos Yole Developpement rankkasi yrityksen sijalle kuusitoista.

Ericsson kertoo solmineensa operaattorien kanssa yhteensä sata 5G-sopimusta. Luku sisältää 58 julkisesti ilmoitettua sopimusta ja 56 jo toiminnassa olevaa 5G-verkkoa viidellä mantereella. Sadannen verkon titteli meni Telekom Slovenijelle eilen.

IoT-järjestelmiin liitetyt laitteet muodostavat valtavan potentiaalisen hyökkäyspinnan hakkereille ja muille pahantahtoisille toimijoille. Järjestelmän suojaus vaatii luotettavia tapoja tallentaa salattavia tietoja ja todentaa niiden oikeellisuus paljastamatta itse salaista dataa. Tähän päästään hyödyntämällä turvaelementtiä, käy ilmi Microchip Technologyn ETNdigi-lehden artikkelista.