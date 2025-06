Suomalainen startup Ovido kesyttää tuotetiedon tekoälyn avulla

Helsinkiläinen teknologiayritys Ovido haluaa mullistaa tavan, jolla tuotetietoa hallitaan kansainvälisissä toimitusketjuissa. Yritys kehittää tekoälypohjaista SaaS-alustaa, joka auttaa valmistajia vastaamaan kiristyviin sääntelyvaatimuksiin, kertovat toimitusjohtaja Suvi Haimi ja toinen perustaja Antti Toponen.

Ovido julkisti tänään 2,4 miljoonan euron siemenrahoituksen, jonka avulla se kiihdyttää tuotekehitystä ja laajentumista Euroopan markkinoille. Rahoituskierrosta johtivat Lifeline Ventures ja Kvanted, ja siihen osallistui myös Illusian, jonka myötä neuvonantajana toimii Supercellin perustaja Ilkka Paananen. Ovido on saanut rahoitusta myös Business Finlandilta.

EU:n ekosuunnitteluasetus velvoittaa valmistajia toimittamaan entistä tarkempaa tietoa tuotteidensa materiaalikoostumuksesta, hiilijalanjäljestä ja kierrätettävyydestä. Ensimmäisillä toimialoilla – kuten tekstiileissä ja akuissa – digitaalinen tuotepassi tulee pakolliseksi lähivuosina.

Ovidon pilvipohjainen alusta vastaa tähän haasteeseen yhdistämällä tuotetiedonkeruun, sääntelyn vaatimukset ja tekoälyavusteisen automaation yhteen järjestelmään. Yritys lupaa, että alusta tekee raskaan dokumentaation hallinnasta nopeaa ja kevyttä – myös pk-yrityksille.

- Sääntely monimutkaistuu, mutta työkalut eivät ole pysyneet mukana. Ovido kokoaa hajanaiset tiedot yhteen näkymään ja automatisoi prosessit, jotka ovat aiemmin vaatineet raskasta manuaalityötä, kertoo toimitusjohtaja ja perustaja Suvi Haimi.

Ovidon ratkaisussa tekoäly tukee tuotetiedon luokittelua, analysointia ja validointia. Käyttäjät voivat hyödyntää mm. älykkäitä toimittajakyselyitä ja automaattisesti generoitavia teknisiä tietolomakkeita eri sidosryhmille. Yrityksen mukaan ratkaisu auttaa valmistajia kääntämään sääntelyvelvoitteet kilpailueduksi.

Alusta toimii selainpohjaisesti, eikä käyttöönotto vaadi rekisteröitymistä kumppaneilta. Se toimii Renderin ja Cloudfaren alustoilla. Haimin mukaan palvelu käyttää uusimpia OpenAI-malleja. - Kokeilemme myös jatkuvasti viimeisimpiä tekoälyn kehitysaskeleita. Alustamme hyödyntää tekoälyä esimerkiksi sertifikaattien, auditointitulosten ja laskujen käsittelyyn, oleellisen tiedon poimimiseen sekä käyttäjän syöttämän tiedon rikastamiseen seuraamalla ja hakemalla tietoa julkisesti saatavilla olevista verkkolähteistä. Tämä kaikki parantaa sekä käyttäjäkokemusta että tiedon kattavuutta.

Tärkeä osa Ovidon strategiaa on tuote tuotetieto myös pienempien yritysten ulottuville. - Hinnoittelumme perustuu SaaS-lisensointimalliin, ja noudattaa porrastettua rakennetta, jossa hinta määräytyy asiakkaan toimitusketjun monimutkaisuuden, hallittujen tuotteiden määrän ja valittujen moduulien perusteella, Haimi selventää.

Hänen mukaansa useimmat nykyiset ratkaisut, jotka on suunnattu hieman suuremmille yrityksille, keskittyvät jäljitettävyyteen tai yritystason ESG-raportointiin, mutta ne eivät yleensä ole tekoälypohjaisia eivätkä palvele pk-yrityksiä kovin hyvin. - Meidän selkeä erottautumistekijämme on se, että lähdemme liikkeelle materiaalin ja tuotantoerien tasolta. Tämä alhaalta ylöspäin lähestyminen mahdollistaa tarkemman ja yksityiskohtaisemman analytiikan ja helpottaa siirtymistä yritys- ja toimittajatasoiseen raportointiin, Haimi jatkaa.

Ovidon ratkaisu on jo käytössä useilla globaaleilla ja kasvavilla brändeillä, kuten North Sails ja Papu Design. Uuden rahoituksen avulla yritys aikoo laajentaa toimintaansa erityisesti tekstiilialalle Euroopassa, mutta myös pakkaus- ja kuluttajatuoteteollisuus ovat seuraavina tähtäimessä.

- Tavoitteemme on tehdä korkealaatuisesta, läpinäkyvästä tuotetiedosta saavutettavaa kaikille valmistajille, ei vain suuryrityksille, sanoo toinen perustaja Antti Toponen. Toponen myös painottaa, että kyse on datataloudesta, jossa esimerkiksi sääntelyä ei voi välttää. Siksi tuotepassissa on kyse paljon enemmästä kuin vain vaatimustenmukaisuudesta.

Sekä Haimin että Toposen tausta on Sulapacissa, joka kehittää ja valmistaa biopohjaisia ja biohajoavia pakkausmateriaaleja muovin korvaajaksi. Suvi Haimi on toinen Sulapacin perustajista.