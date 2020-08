Kymmenen suomalaista Huawein opiskelijaohjelmassa

Kymmenen korkeakouluopiskelijaa Suomesta sai tilaisuuden tutustua uusimpiin teknologioihin ja innovaatioihin Huawein johdolla verkossa 10.–14.8.2020 järjestetyssä opiskelijaohjelmassa. Viisipäiväinen kurssi johdatti opiskelijat moniin uusiin teknlogioihin.

Opiskelijat edustivat kuutta yliopistoa ja ammattikorkeakoulua: Aalto-yliopistoa, Helsingin yliopistoa, Itä-Suomen yliopistoa, Metropolian ammattikorkeakoulua, Oulun yliopistoa ja Tampereen yliopistoa. Opiskelijoiden pääaineet vaihtelevat tietotekniikasta matematiikkaan ja ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutukseen opintokokonaisuuksiin.

Koronatilanteen vuoksi Seeds for the Future Sky -ohjelma järjestettiin kokonaan verkossa. Koulutus piti sisällään koulutuksia 5G-, pilvipalvelu- ja tekoälyteknologioista, virtuaalivierailun Huawein pääkonttorille Kiinassa, tietoa Huawein historiasta ja innovaatioista sekä asiantuntijoiden näkemyksiä alan tulevaisuudesta.

Huawein maajohtaja Yang Gen mukaan Seeds for the Future -ohjelma palvelee sekä opiskelijoita, että yritystä. Moni ohjelmaan päässyt on myöhemmin rekrytoitu Huawein palvelukseen ja ohjelma on yritykselle hyvä rekrytointitapa.

- Samalla meillä on sosiaalinen vastuu varmistaa, että suomalaista koulutusjärjestelmää täydennetään tosimaailman kokemuksilla ICT-kentällä. Jos voimme auttaa opiskelijaa siirtymään opiskelusta työelämään, olemme iloisia voidessamme sitoutua auttamaan tässä, Yang Gen sanoi.

Seeds for the Future on Huawein globaali ohjelma, johon on osallistunut jo 5 773 opiskelijaa 126 maasta. Suomessa neljättä kertaa järjestettävään ohjelmaan on osallistunut yhteensä 40 opiskelijaa vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2020.