Peliala kasvoi yli 3000 osaajan miljardibisnekseksi

Suomen peliala juhlii 25-vuotista taivaltaan järjestämällä perinteikkään The Finnish Game Awards -palkintogaalan digitapahtumana huomenna 18. elokuuta. Tapahtumaa voi seurata livenä verkossa.

Gaalan järjestäjinä toimivat aiempien vuosien tapaan Suomen Pelinkehittäjät ry ja Neogames Finland ry. Gaalan sponsoreina ovat Suomen pelialan yritykset.

Pelialan etujärjestö Neogamesin keräämien tietojen mukaan Suomen peliala ylsi kuudetta vuotta peräkkäin yli kahden miljardin euron liikevaihtoon. Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin viisi prosenttia 2,2 miljardiin euroon. Muutenkin vuosi 2019 oli Suomen pelialalle menestyksekäs. Small Giant Gamesin ja Seriouslyn kasvun myötä yli sadan miljoonan euron vuosiliikevaihtoa tekevien yritysten kerho sai kaksi uutta jäsentä Supercellin ja Rovion lisäksi.

Neogamesin viimeisin pelialan kattava raportti on vuodelta 2019 ja seuraava julkaistaan keväällä 2021. Vuoden 2018 lopussa Suomen peliala työllisti ensi kertaa yli 3 000 ihmistä ja heistä 27 prosenttia oli ulkomaalaisia.

Neogamesin johtaja KooPee Hiltusen mukaan viiden prosentin vuosikasvu osoittaa, että Suomen pelialan pohja on vahva ja menestyvien yritysten rintama on laajempi kuin koskaan ennen. - Täysin uusia pelijulkaisuja syntyy aiempaa vähemmän, koska pelit ovat pitkäikäisempiä palveluja yksittäisten julkaisujen sijaan. Myös uusia pelialan yrityksiä on syntynyt aiempaa vähemmän, mutta niitä perustavat entistä kokeneemmat pelialan konkarit.

Suomen peliteollisuuden on laskettu alkaneen 25 vuotta sitten Housemarque- ja Remedy-pelistudioiden perustamisvuonna 1995. Ennen tätä pelien parissa oli paljonkin kehitystoimintaa Suomessa, mutta se on ollut yksittäisten pelinkehittäjien ja peliharrastajien harteilla.

Perinteikäs The Finnish Game Awards -palkintogaala järjestetään huomenna uudella tavalla. Kutsuvieraille järjestettävässä digitapahtumassa 18. elokuuta klo 18.45 alkaen jaetaan kahdeksan palkintoa, joista kirkkaimpana kruununa on vuoden suomalainen peli (Game of the Year). Tämän vuoden voittajaehdokkaat löytyvät osoitteesta https://www.neogames.fi/fga2020/.

Gaalaa voi seurata Youtubessa. Gaalan lämmittelijänä toimii suomalainen pelimusiikkiorkesteri Game Music Collective ja illan pääjuontaja on Katja Ståhl.