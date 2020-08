Quuppa vie BLE-paikannuksensa maailmalle

Reaaliaikaisia BLE- eli Bluetooth Low Energy -tekniikkaan pohjautuvia paikannusjärjestelmiä kehittävä Quuppa on saanut historiansa ensimmäisellä rahoituskierroksella 20 miljoonaa euroa kasvupääomaa. Pääoman turvin yritys laajentaa vankasti kansainvälisille markkinoille.

Rahoituskierroksen sijoittajina toimivat yksityinen kasvuyrityksiin keskittynyt suomalainen pääomasijoittaja Bocap ja Tech Consulting Group TCG, joilla molemmilla on vankka kokemus teknologiayritysten kansainvälistämisestä.

Quuppa on saavuttanut kymmenen miljoonan euron liikevaihdon tulorahoituksella, mutta nyt tavoitteena on ottaa suurempi askel maailmanmarkkinoilla. - Pystymme nyt laajentamaan palvelujamme ja tukemaan paremmin globaalia kumppaniverkostoamme. Tavoitteenamme on kasvaa 10 miljoonasta 100 miljoonaan euroon viidessä vuodessa ja nousta markkinajohtajaksi, Quupan toimitusjohtaja ja perustaja Kimmo Kalliola kertoo.

Quuppa hyödyntää BLE-paikannukseen AoA-tekniikkaa, jossa sijainti lasketaan BLE-signaalin vastaanottimeen tulokulman perusteella. Yhtiösanoo tekniikkansa tuovan muutaman sentin paikannustarkkuuden. Quupan ratkaisu perustuu sen omiin algoritmeihin ja tuotteisiin kuuluu esimerkiksi kuvan QT1-1-tagi.

Quupan järjestelmiä käytetään globaalisti monella eri sektoreille kuten valmistavassa teollisuudessa, terveydenhuollossa, älykkäissä rakennuksissa ja jopa urheilussa. Esimerkiksi elektroniikkajätti Panasonic, kuten myös sähkö- ja tietoverkkoja rakentava Empower käyttävät Quupan teknologiaa.

TietoEVRY toimii puolestaan kumppanina älytoimistoissa, joita on toimitettu esimerkiksi Fortumille ja Espoon kaupungille. Urheilussa Quupan teknologia on käytössä tamperelaisen Wisehockeyn -älykiekkojärjestelmässä, joka seuraa reaaliajassa pelaajia ja kiekkoa. Järjestelmää käytetään SM-liigassa ja KHL-areenoilla.

Terveydenhuollossa paikkatunnisteet voidaan henkilökunnan ohella liittää erilaisiin laitteisiin kuten desinfiointipisteisiin sairaalahygienian varmistamiseksi. Koronapandemia on lisännyt paikkatiedon tarvetta, kun yritykset ja organisaatiot etsivät keinoja työturvallisuuden varmistamiseen. Quuppa teknologia tarjoaa keinoja sosiaalisen etäisyyden mittaamiseen ja altistumisten jäljittämiseen, joista Empowerin kehittämä Em-Safe-ratkaisu on hyvä esimerkki.