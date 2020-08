Tektronixilta neljän uuden perusskoopin sarja

Tektronix on julkaissut 4 uutta suoristuskykyistä ja edullista perusoskilloskooppia. TBS1000C-sarjan testerit on suunnattu yleiseen peruskäyttöön sekä oppilaitoksille.

TBS100C-sarjan uusissa skoopeissa on iso 7-tuumainen värinäyttö ja 1 giganäytteen (1Gs/s) näytteenottonopeus kaikissa malleissa. Kaistaleveys yltää 50 megahertsistä 200 megahertsiin. Kestävyyden ja luotettavuuden osoituksena laitteiden takuu on vakiona 5 vuotta.

Uudet TBS1000C-sarjan oskilloskoopit soveltuvat erinomaisesti opetuskäyttöön, sillä oppilaitoksen omat harjoitustyöt voidaan asentaa skoopin sisäiseen opetusmuistiin. Oskilloskoopin käyttöä aloitteleva tai harvoin skooppia käyttävä voi hyödyntää myös HelpEverywhere-toimintoa, joka auttaa ja antaa ”lennosta” neuvoja sekä vihjeitä laitteen käyttöön ja etupaneelin säätimiin.

Edeltäjäänsä verrattuna TBS1000C-sarjan malleissa on 88 prosenttia suurempi näyttöä. Näytön kirkkautta on lisätty yli 65 prosenttia, joten sitä on helpompi lukea myös erittäin kirkkaassa valaistuksessa. Aika-akselilla näytön koko on kasvanut 10 jakovälistä 15:een jakoväliin.

Lisätietoja TEK Finlandin sivuilta.