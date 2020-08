Huawei valmistelee ensimmäistä pöytäkonettaan

Huaweilla on oma 1+8+N -visionsa, jossa 1 viittaa älypuhelimeen, 8 esimerkiksi tablettiin, läppäriin, televisioon ja N kaikkiin muhin laitteisiin kuten IoT-laitteisiin ja verkkoon. Nyt vision 8-osuus on saamassa uuden jäsenen. Gizchina-sivuston mukaan Huawei valmistelee ensimmäistä pöytätietokonetta.

Gizchina on jopa julkaissut kuvan tulevasta tornimallisesta pöytäkoneesta. Koneessa on sivuston mukaan 24-ytiminen Kunpeng 920 -prosessori AMD 520 -grafiikalla. Lisäksi siinä on 8 gigatavua RAM-muistia ja 512 gigatavun SSD-massamuisti, kolme USB-A-, yksi USB-C- ja audioliitin edessä, sekä neljä USB-A-liitäntää ja Ethernet-portti takana.

Huawein läppärien tapaan mikron virtapainikkeeseen on integroitu sormenjälkitunnistin. Kone toimitetaan 23,8-tuumaisella näytöllä, näppäimistöllä ja hiirellä.

Gizchinan mukaan koneessa ajetaan Kiinaan räätälöityä Deepin Linuxia ja sen valmistuksesta vastaa Foxconn. Laitteen pitäisi tulla Kiinan markkinoille vuoden loppuun mennessä.