Tektronix on julkaissut 6 uutta suorituskykyistä perusoskilloskooppia. Uusi TBS2000B-sarja on parhaimmillaan siinä, mihin oskilloskooppi on tarkoitettu: signaalin näyttämiseen. Uutuusskoopit näyttävät enemmän signaalia isolta 7-tuumaiselta värinäytöltään sekä 15 aikajakovälillään.

LiDAR eli valotutka puhuttaa nyt analyytikoita. Tarvitseeko tulevaisuuden robottiauto LiDARia vaikkei Teslaan sitä tulekaan? Milloin hinta laskee riittävästi laajamittaiseen käyttöön. Tutkimuslaitos Yole Developpement esitti juuri tuoreen arvionsa.

USA:n saartolistalle joutuminen asettaa suuria haasteita Huawein tuotannolle. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan omaa piirituotantoaan, mutta se myös ostaa yhä enemmän komponentteja japanilaisilta toimittajilta.

Qualcomm Technologies ja Ericsson ovat tänään ilmoittaneet saaneensa menestyksellä päätökseen yhteentoimivuustestauksen, joka antaa operaattoreille ja laitevalmistajille mahdollisuuden 5G-kantoaaltojen yhdistämiseen. Kyseessä on 5G-määritysten keskeinen ominaisuus, joka nostaa suorituskykyä, kapasiteettia ja peittoa nopeasti kasvavissa 5G-verkoissa.

Langaton lataaminen on autossa erityisen käyttäjäystävällistä, kun puhelimen voi vain asetta latausalustalla. Tähän asti alustalla on voinut olla vain yksi ladattava puhelin, mutta NXP:n uusi ohjainpiiri tukee kahden laitteen latausta. Ensimmäisenä maailmassa.

Check Point Software Technologiesin tutkijat varoittavat Qbot-haittaohjelmasta, joka osaa kaapata uhriensa Outlookista aitoja sähköpostikeskusteluja ja hyödyntää niitä huijauksissaan. Qbot leviää nyt maailmalla nopeasti.

Arm-arkkitehtuurin tuntevat kaikki, mutta kaikki eivät välttämättä muista vuotta 1985, jolloin sen kilpailijaksi esiteltiin amerikkalainen RISC-arkkitehtuuri. Prosessori ja käskykanta saivar nimekseen MIPS ja nyt se on useiden mutkien jälkeen ajautunut kiinalaisomistukseen.

Taiwanilainen TSMC ei enää syyskuun 15. päivän jälkeen toimita Huawein puolijohderyhmälle eli HiSiliconille Kirin-prosessoreita. Sen paikan TSMC:n tuotantolinjoilla ottaa Marvell, joka valmistaa seuraavan sukupolven tukiasemapiirejä 5 nanometrin prosessissa.

Kyberturvallisuusratkaisujen toimittaja F-Secure on julkaissut raportin, joka avaa kryptovaluutta-alalla toimivaan organisaatioon kohdistunutta hyökkäystä. Toiminnan takana on äärimmäisen taitava ja taloudellisia hyötyjä tavoitteleva Lazarus-ryhmä (tunnetaan myös nimellä APT38), jolla on tiettävästi yhteisiä intressejä Pohjois-Korean kanssa.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz tarjoaa jo syyskuussa useita mielenkiintoisia webinaareja mittaustekniikasta. Osa webinaareista on tarjolla myös suomeksi.