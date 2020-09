Akkujärjestelmistä tulee Valmet Automotiven suurin bisnes

Valmet Automotive arvioi, että sen akkuihin ja muihin sähköisen liikenteen ratkaisuihin liittyvän toiminnan liikevaihto saavuttaa tai jopa ylittää ajoneuvovalmistuksen liikevaihdon lähivuosien aikana. Suurimmat kasvuodotukset liittyvät EV Systems -liiketoimintalinjan akkujärjestelmiin.

Akkujärjestelmät ovat Valmet Automotiven tulevaisuuden merkittävin kasvualue, ja yrityksen tavoitteena on nousta keskeiseksi toimijaksi niin akkujen sopimusvalmistajana kuin Tier 1 -tason järjestelmätoimittajana. Tavoite perustuu akkujen kysynnän jatkuvaan kasvuun sekä Valmet Automotiven osaamiseen 48 V ja korkeajänniteakkujen suunnittelussa ja valmistamisessa.

EV Systems -liiketoimintalinja perustettiin vuonna 2018, ja sen johtajana toimii Jyrki Nurmi. Liiketoimintalinja on laajentunut jatkuvasti, ja se työllistää Suomessa jo noin 300 henkilöä ja Saksassa noin 50. EV Systems vastaa Valmet Automotiven koko akkujärjestelmien arvoketjusta, joka sisältää suunnittelun, valmistuksen, testauspalvelut sekä asiakasyhteydet.

Valmet Automotive on vastannut nopeasti akkujen kasvavaan kysyntään. Uudenkaupungin akkutehtaalla alkoi ensimmäisen Valmet Automotiven kehittämän akkujärjestelmän sarjatuotanto 2018. Salon akkutehdas, jonka tuotantoa nostetaan parhaillaan ennätystasolle, käynnistyi 2019 ja akkujen testauskeskus Saksan Bad Friedrichshallissa helmikuussa 2020.

Akkujen suunnittelu on keskeinen osa EV Systems -liiketoimintalinjan tarjontaa. Suunnittelutiimin toimipaikat sijaitsevat Suomessa ja Saksassa. Koko Suomen aiempi tuotekehitystiimi on nykyisin osa EV Systems -tiimiä, lisäksi Saksassa akkuihin keskittynyt suunnittelu- ja testaustoiminta on äskettäin siirretty osaksi EV Systems -tiimiä.