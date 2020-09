Reuters: Nokia jäi Verizonin 5G-verkon rannalle

Uutistoimisto Reutersin mukaan Nokia on saanut takaiskun Yhdysvalloissa. Vaikka Nokia on toimittanut verkkolaitteita Verizonin 3G-ja 4G-verkkoihin, operaattorin 5G-verkon laitesopimukset ovat menneet Samsungille. Kyse on yli 6,6 miljardin dollarin sopimuksesta.

Reutersin mukaan sopimus Verizonin kanssa on tehty sen jälkeen, kun Nokian uusi pääjohtaja Pekka Lundmark aloitti tehtävässään. Sopimusneuvottelut toki olivat käynnissä pitkän aikaa ennen Lundmarkin aikaa.

Reutersille Nokia on kommentoinut vain, että ”yhtiöllä on merkittävä asema Verizonin 3G- ja 4G-verkkojen mahdollistajana ja jatkaa yhteistyötä 5G-innovaatioiden kehittämisessä”. Analyytikkojen mukaan on mahdollista, että Ericssonin asema Verizonin laitetoimittajana on vahvistunut.